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أخبار مصر

هيئة السكك الحديدية تُعلن تشغيل قطارات إضافية بدءًا من 22 يناير

قطار
قطار
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قررت الهيئة القومية للسكك الحديد، تشغيل قطارات جديدة بداية من بعد غد الأربعاء 22 يناير، وذلك لخدمة الركاب والتيسير عليهم خلال الأسابيع القادمة، بما يساهم فى رفع مستوى الخدمة المقدمة للركاب 

 

وأعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن بدء تشغيل القطارات الإضافية بمناسبة أجازة نصف العام الدراسي، وذلك لتلبية رغبات السادة المسافرين من الشركات السياحية وطلاب الجامعات والهيئات المختلفة، بهدف استيعاب الأعداد المتزايدة من الركاب، وللمساهمة في تنشيط السياحة الداخلية بمدن الوجه القبلي فقد قررت الهيئة تشغيل 8 قطارات إضافية علي خط (القاهرة / أسوان والعكس) اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 22/ 1/ 2025 بالإضافة إلى القطارات الشغالة يوميًا 

 

 

 

وبيانها كالآتى:

أولًا: تشغيل خدمة جديدة بعدد 2 قطار ( ثانية فاخرة ) على خط القاهرة / أسوان والعكس:

 

- اعتبارًا من يوم الأربعاء 22 /1/ 2025 تشغيل قطار 984 (ثانية فاخرة) القاهرة / أسوان ولحين صدور تعليمات أخرى حيث يقوم من القاهرة الساعة 21:50 ويصل أسوان الساعة 10:05 طبقًا للجدول المرفق.

 

- اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 23/ 1/ 2025 تشغيل قطار 985 (ثانية فاخرة) أسوان / القاهرة ولحين صدور تعليمات أخرى حيث يقوم من أسوان الساعة 18:00 ويصل القاهرة الساعة 06:45 طبقًا للجدول المرفق.

 

ثانيًا: تشغيل عدد 2 قطار (تالجو) على خط القاهرة / الأقصر والعكس:

 

- اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 22/ 1/ 2025 تشغيل قطار 2040 (تالجو) القاهرة / الأقصر حتي يوم الخميس الموافق 20/2/2025 حيث يقوم من القاهرة الساعة 20:15 ويصل الأقصر الساعة 05:10 طبقًا للجدول المرفق.

 

- اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 23 / 1 / 2025 تشغيل قطار 2041( تالجو) الأقصر/ القاهرة حتى يوم الجمعة الموافق 21/ 2/ 2025 حيث يقوم من الأقصر الساعة 08:30 ويصل القاهرة 17:25 طبقًا للجدول المرفق.

 

ثالثًا: تشغيل عدد 4 قطارات (ثالثة مكيفة) على خط القاهرة / أسوان والعكس:

- اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 22/ 1/ 2025 تشغيل قطار 1938(ثالثة مكيفة) القاهرة / أسوان حتي يوم الخميس الموافق 20/ 2/ 2025 حيث يقوم من القاهرة الساعة 22:50 ويصل أسوان الساعة 11:50 طبقًا للجدول المرفق.

 

- اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 23 / 1 / 2025 تشغيل قطار 1937 ( ثالثة مكيفة ) أسوان / القاهرة حتى يوم الجمعة الموافق 21 / 2 / 2025 حيث يقوم من أسوان الساعة 22:30 ويصل القاهرة الساعة 11:15 طبقًا للجدول المرفق.

 

- اعتبارا من يوم الخميس الموافق 23/ 1/ 2025 تشغيل قطار 1940 (ثالثة مكيفة) القاهرة / أسوان حتي يوم الجمعة الموافق 21/2/2025 حيث يقوم من القاهرة الساعة 00:35 صباحًا ويصل أسوان الساعة 12:30 طبقًا للجدول المرفق.

 

- اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 23 / 1 / 2025 تشغيل قطار 1939 (ثالثة مكيفة) أسوان / القاهرة حتي يوم السبت الموافق 22/2/2025 حيث يقوم من أسوان الساعة 21:30 ويصل القاهرة الساعة 10:25 طبقًا للجدول المرفق.

والهيئة لا تتواني في تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب وتسعي دائما في تلبية رغبات جمهور الركاب.

 

 

 

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