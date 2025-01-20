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اقتصاد

"وي" تطلق خدمة Wi-Fi calling لأول مرة في مصر

خدمة مكالمات الواي
خدمة مكالمات الواي فاي، فيتو

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات "وى"، الشركة الرائدة في مجال تقديم خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، عن إطلاقها خدمة إجراء المكالمات عبر الواي فاي ( Wi-Fi calling )، التي تتيح لمستخدمي الهواتف الذكية لشبكة "وي" أو أي شبكة محمول أخري إرسال واستقبال المكالمات الصوتية بجودة عالية في ظروف التغطية الصعبة أحيانا داخل المنزل. 

خدمة مكالمات الواي فاي 

 يتم ذلك بالاعتماد على شبكة الإنترنت المنزلي الثابت المقدم من "وي" وبنفس سعر مكالمة المحمول العادية.

تأتي هذه الخطوة في إطار حرص المصرية للاتصالات على حصول عملائها على أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا الاتصالات، بما يلبي احتياجاتهم المتطورة التي تواكب التحول الرقمي الذي تشهده البلاد، وبما يؤكد ريادة الشركة لسوق الاتصالات المصري.

وتوفر الخدمة اتصالًا سلسًا من خلال السماح للمكالمات بالتكامل بين شبكات LTE (4G) وشبكات Wi-Fi دون أي انقطاع. 

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احتياجات العملاء المتطورة 

ويمكن للمستخدمين إجراء مكالمات صوتية داخل المنزل في حال كونهم متصلين بالإنترنت المنزلي الثابت عن طريق ال "واي فاي" باستخدام أرقام هواتفهم المحمولة من أي شبكة في مصر، ما يضمن جودة صوت بما يلبي احتياجات العملاء المتطورة.

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