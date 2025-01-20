الإثنين 20 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

للمرة الثامنة على التوالي، افتتاح سوق اليوم الواحد ببلطيم

الدكتور شريف فاروق
الدكتور شريف فاروق وزير التموين

افتتحت محافظة كفر الشيخ سوق اليوم الواحد  بمركز بلطيم، وسط إقبال كبير من المواطنين للاستفادة من السلع المقدمة بأسعار مخفضة. 

 

وذلك في إطار توجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بتعميم مبادرة “سوق اليوم الواحد” في جميع المحافظات، وبالتعاون مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة لها.

 

وأكد الدكتور شريف فاروق أن المبادرة تأتي ضمن جهود الوزارة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة،وأضاف أن “أسواق اليوم الواحد” تهدف إلى توفير جميع السلع الغذائية والاستهلاكية بأسعار تقل عن مثيلاتها بنسبة تصل إلى 30%، مشيرًا إلى أن التعاون مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة يضمن توافر منتجات عالية الجودة بكميات كافية لتلبية احتياجات المواطنين. 

 

من جانبه، أوضح المحاسب عادل الهابط، وكيل وزارة التموين بمحافظة كفر الشيخ، أن سوق “اليوم الواحد” بمركز بلطيم يقدم مجموعة متنوعة من السلع الغذائية والاستهلاكية الأساسية، والتي تشمل الزيت، السكر، الأرز، اللحوم الطازجة، الأسماك، الدواجن المجمدة، المكرونة، البيض، السمنة، الشاي، الصلصة، التونة، المُسلى النباتي، المخبوزات، البقوليات، منتجات الألبان، العسل، الخل، العصائر، الفاكهة، الخضروات، المنظفات، العطارة، والمنتجات اليدوية،وأشار إلى أن السوق يعمل من الساعة 9 صباحًا حتى 5 مساءً، بهدف تلبية احتياجات المواطنين وتعزيز المعروض السلعي. 

 

وأكدت الوزارة على الدور المحوري الذي تقوم به الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركاتها التابعة في دعم أسواق اليوم الواحد ومبادرات توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة،وقد أبرزت الوزارة أهمية مشاركة الشركة القابضة في تعزيز هذه الأسواق من خلال طرح منتجات عالية الجودة بأسعار تنافسية، مما يساهم في تحقيق أهداف المبادرة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

 

كما أوضحت الوزارة أن التوسع التدريجي لأسواق اليوم الواحد ليشمل جميع المحافظات يعكس نجاح المبادرة في زيادة المعروض من السلع الأساسية، وتلبية احتياجات المواطنين، وتعزيز الثقة في جودة المنتجات والخدمات التي تقدمها الوزارة من خلال الشركة القابضة. 

 

يُذكر أن هذه هي المرة الثامنة على التوالي التي يُقام فيها سوق اليوم الواحد بمحافظة كفر الشيخ، مما يعكس الإقبال الكبير وثقة المواطنين في جودة السلع المقدمة وأسعارها التنافسية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور شريف فاروق وزير التموين الشركة القابضة للصناعات الغذائية محافظة كفر الشيخ

مواد متعلقة

التموين: صرف 90% من السلع التموينية لأصحاب البطاقات خلال شهر يناير

بعد تصريحات وزير التموين، سعر السكر المدعم على بطاقات التموين ونصيب الفرد

ads

الأكثر قراءة

"وي" تطلق خدمة Wi-Fi calling لأول مرة في مصر

شاهد مراسم تنصيب ترامب رئيسا للولايات المتحدة (بث مباشر)

مصدر أمني يكشف حقيقة فيديو تورط ضابط شرطة في مشاجرة داخل محطة وقود بأكتوبر

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء 21-1-2025

انخفاض الرؤية بسبب الضباب، تحذير عاجل من الشبورة على هذه الطرق

وزير الطيران يكشف سبب عدم إطلاق اسم مجدي يعقوب على مطار أسوان

تراجع سعر الدولار فى البنك المركزى بالتزامن مع تنصيب ترامب (آخرتحديث)

الزمالك يتراجع عن إعارة محمد عاطف

منوعات

المزيد

القاهرة تعلن خطوط أتوبيسات النقل العام لخدمة معرض الكتاب

بعد اقترابه من الشمس، عالم فلك يعلن تفكك المذنب أطلس

قطة تتسبب في كارثة لمالكتها بالصين

نقل أمتعة وملابس أسرة ترامب إلى البيت الأبيض

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس الأحمر والأصفر في الأسواق اليوم الإثنين 20-1-2025

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الإثنين 20-1-2025

أحدث أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم الإثنين

كم سجل سعر الأرز بالأسواق اليوم الإثنين ؟

المزيد
ads

انفوجراف

قاموس إفيهات «جنتلمان» التعليق الكروي ميمي الشربيني (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية موت الأخ في المنام وعلاقتها بالتخلص من الأعداء

كيف غرس لقمان خشية الله في ابنه؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

تفسير رؤية العسل الأبيض في المنام وعلاقتها بالرزق الحلال والنجاح في العمل

المزيد
الجريدة الرسمية