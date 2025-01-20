الإثنين 20 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

افتتاح سوق اليوم الواحد بالزينية في الأقصر

سوق اليوم الواحد
سوق اليوم الواحد

شهدت محافظة الأقصر افتتاح سوق اليوم الواحد بمركز ومدينة الزينية، بهدف توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة وتخفيف العبء عن المواطنين. 

وأكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين أن المبادرة تأتي استجابة لتوجيهات الدولة بالتيسير على المواطنين، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.

وأوضح أن “أسواق اليوم الواحد” تسهم في توفير السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار تقل عن الأسواق التقليدية بنسبة تصل إلى 30%، مما يحقق التوازن المطلوب في الأسواق المحلية، كما شدد الوزير على أهمية المتابعة المستمرة لضمان جودة المنتجات وتوفيرها بكميات مناسبة. 

وأشار الدكتور تامر صلاح مختار، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، إلى أن السوق شهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين، حيث يوفر السلع الغذائية، مثل الزيت، السكر، الأرز، الألبان، والخضروات، بالإضافة إلى السلع غير الغذائية. 

وأضاف مختار أن هذه هي المرة الأولى التي يُنظَّم فيها سوق اليوم الواحد بمدينة الزينية، والثالثة على مستوى المحافظة، مع التأكيد على تعميم المبادرة تدريجيًا في جميع مراكز الأقصر لضمان استفادة أكبر عدد من المواطنين،كما أعلن عن إقامة الأسواق المقبلة يوم الأربعاء بقرية العشي، ويوم الخميس بقرية المدامود، مع استمرار المتابعة الدورية لضمان تقديم المنتجات بجودة عالية وأسعار تنافسية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسواق اليوم الواحد الأوضاع الاقتصادية سوق اليوم الواحد محافظة الأقصر

مواد متعلقة

التموين: صرف 90% من السلع التموينية لأصحاب البطاقات خلال شهر يناير

آليات جديدة لحذف غير المستحقين للدعم من منظومة التموين
ads

الأكثر قراءة

خطوات تفعيل مكالمات الواي فاي بهواتف أندرويد

قرار جمهوري بالعفو عن 4600 من المحكوم عليهم مراعاة لظروفهم الإنسانية بمناسبة احتفالات 25 يناير

نقل أمتعة وملابس أسرة ترامب إلى البيت الأبيض

كل ما تريد معرفته عن مكالمات الواي فاي (إنفوجراف)

تعليم الشرقية تكشف حقيقة إصابة طالب في مشاجرة بامتحانات الإعدادية بسبب الغش

شوبير يعلن وفاة أسطورة التعليق المصري ميمي الشربيني بعد صراع طويل مع المرض

1.4 مليون جنيه إيرادات فيلم الدشاش أمس

لو شاطر حلها، جمع "ساع" تحير طلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة

منوعات

المزيد

قطة تتسبب في كارثة لمالكتها بالصين

نقل أمتعة وملابس أسرة ترامب إلى البيت الأبيض

توقعات الأبراج اليوم الإثنين 20 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

علماء روس ينجحون بعملية زرع حالب معدل وراثيا في خنزير

المزيد

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الإثنين 20-1-2025

أحدث أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم الإثنين

كم سجل سعر الأرز بالأسواق اليوم الإثنين ؟

سعر السكر بالأسواق اليوم الإثنين 20-1-2025

المزيد
ads

انفوجراف

بعد قرار المحكمة العليا الأمريكية.. المحرومون من استخدام التيك توك (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية العسل الأبيض في المنام وعلاقتها بالرزق الحلال والنجاح في العمل

تعرف على سبب نزول بعض آيات سورة التوبة

الشيخ محمد صديق المنشاوي، الصوت الباكي وأحد رواد دولة تلاوة القرآن الكريم

المزيد
الجريدة الرسمية