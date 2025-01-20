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خارج الحدود

وزير الخارجية يبحث مع سكرتير حلف الناتو أبرز التحديات في الشرق الأوسط

الدكتور بدر عبد العاطى
الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية

جرى اتصال بين الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة و"مارك روته" سكرتير عام حلف شمال الأطلنطى "الناتو" اليوم الاثنين.

وتناولت المكالمة التحديات والتهديدات المتصاعدة التي تواجهها الشرق الأوسط، بما فى ذلك التطورات في سوريا، والوضع في قطاع غزة، والتوترات فى البحر الأحمر، وعدم الاستقرار فى منطقة الساحل.

الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لدعم الأمن والاستقرار في الإقليم 

وقد حرص الوزير عبد العاطى على إحاطة سكرتير عام الحلف بالجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لدعم الأمن والاستقرار في الإقليم ومساهمتها في جهود التسوية في أزمات المنطقة، حيث استعرض جهود مصر فى التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار فى غرة وتبادل الرهائن والأسرى والسماح بنفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع. 

كما تناول ايضا محددات الموقف المصرى من التطورات في سوريا، مؤكدًا على وقوف مصر بجانب الشعب السوري واحترام وحدة وسلامة الأراضي السورية، ودعم مؤسساتها الوطنية، وشدد على أهمية البدء في عملية سياسية شاملة لا تستثني أي طرف.

 

ضرورة اهتمام الحلف بتعزيز علاقاته مع دول الجوار 

كما ثمن الوزير عبد العاطى جهود الحلف لتدشين خطة العمل للجوار الجنوبي التي تم اعتمادها في قمة واشنطن في يوليو ٢٠٢٤، وشدد على ضرورة اهتمام الحلف بتعزيز علاقاته مع دول الجوار للاستجابة للتحديات والتهديدات التي تواجه دول المنطقة، والاستناد إلى برامج الشراكة المُصممة بشكل فردي كمرجعية لمجالات التعاون الثنائي في إطار شراكة متساوية قائمة على المصالح المُشتركة.

 

اهتمام مصر بتعزيز التعاون مع الحلف في عدة مجالات

وأعرب الوزير عبد العاطى في هذا الصدد عن التقدير للجهود المبذولة من مبعوث الحلف للجوار الجنوبي والذي زار مصر في سبتمبر ٢٠٢٤، مشيرًا إلى اهتمام مصر بتعزيز التعاون مع الحلف في عدة مجالات وفى مقدمتها بناء القدرات ونقل الخبرات، ولاسيما في مجالات مُكافحة الإرهاب والأمن السيبراني.

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الشرق الأوسط بدر عبد العاطي الناتو

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