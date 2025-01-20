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خارج الحدود

وزير الخارجية يتقلد وسام التاج الملكي البلجيكى من الدرجة الأولى

وزير الخارجية بدر
وزير الخارجية بدر عبد العاطى مع نظيرة البلجيكى، فيتو

علي هامش الزيارة التي يجريها الدكتور بدر عبد العاطى  وزير الخارجية والهجرة إلي بروكسل، قام برنارد كوينتين وزير الخارجية البلجيكى اليوم الاثنين بتقليد وزير الخارجية وسام التاج الملكي من الدرجة الأولى الذى تمنحه مملكة بلجيكا لوزراء الخارجية الأجانب، وذلك في حفل مراسمى بقصر "إجمونت" ببروكسل.


يأتى التكريم تقديرًا للجهود التي بذلها الوزير عبد العاطي فى الارتقاء بالعلاقات المصرية - البلجيكية خلال فترة عمله سفيرًا لجمهورية مصر العربية في بروكسل خلال الفترة من ٢٠٢١-٢٠٢٤، وفترة عمله كنائب لرئيس البعثة المصرية فى بروكسل من ٢٠٠٨-٢٠١٢ والتي شهدت تطويرًا فى العلاقات الثنائية بين البلدين.


وقد ألقى الوزير بدر  عبد العاطى كلمة بهذه المناسبة أعرب فيها عن تقديره العميق لهذا التكريم، مشيدًا بالروابط القوية التى تجمع مصر وبلجيكا، معربا عن تمنياته لمزيد من التقدم للبلدين الصديقين.

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