محافظ الإسكندرية يشدد على تكثيف حملات إزالة الإشغالات والتعديات بأحياء الثغر

شنت الأجهزة التنفيذية بإحياء محافظة الإسكندرية اليوم حمله مكبرة لازالة الاشغالات للباعه الجائلين، ياتى ذلك في إطار ضبط الشارع السكندري، واستراتيجية محافظة الإسكندرية للقضاء على الأسواق العشوائية، وإزالة كافة الإشغالات من الشوارع والميادين الرئيسية بكافة أنحاء المحافظة استحابة لشكاوي المواطنين.

حيث شدد الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية علي رؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بتكثيف حملات إزالة الإشغالات والتعديات بالشارع السكندري واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة تجاه المخالفين مع العمل علي عدم عودتها مرة أخرى.

وتنفيذا لذلك، شن حي الجمرك حملة مكبرة لإزالة الإشغالات استهدفت سوق الميدان منطقة المنشية،ش محمود فهمي النقراشي وأسفرت الحملة عن التحفظ علي ٢١٠ حالة إشغال متنوع.

وقام حي المنتزة أول حملة مكبرة لإزالة الإشغالات شملت شوارع: ميدان توريل الرأس السوداء، نجع السلام الفلكي، عبد السلام عارف، الطفولة السعيدة، جمال عبد الناصر، ميدان الفسحة وأسفرت الحملة عن التحفظ علي ١٤٠ حالة إشغال متنوع.

وكثف حي العجمي حملات إزالة الإشغالات بشارع البيطاش، شهر العسل، السماليهى ٢، طريق إسكندرية مطروح حتى الكيلو ٢١، ومدينة ٦ اكتوبر وأسفرت الحملة عن التحفظ علي ٧٩ حالة إشغال متنوع.

ونفذ حي غرب حملة مكبرة تمكنت من إزالة الإشغالات ببشاير الخير ٣، ٥، ش القفال منطقة مينا البصل وأسفرت الحملة عن التحفظ علي ٧٠ حالة إشغال متنوع.

بينما قام حى شرق حملة مكبرة لإزالة الإشغالات استهدفت ش ونجت وأسفرت عن ضبط عدد ٤٣ حالة إشغال متنوع وغلق وتشميع منشآة.

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