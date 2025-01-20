الإثنين 20 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الإسكندرية يشدد على تكثيف حملات إزالة الإشغالات والتعديات بأحياء الثغر

الإسكندرية
الإسكندرية

شنت الأجهزة التنفيذية بإحياء محافظة الإسكندرية اليوم حمله مكبرة لازالة الاشغالات للباعه الجائلين، ياتى ذلك في إطار ضبط الشارع السكندري، واستراتيجية محافظة الإسكندرية للقضاء على الأسواق العشوائية، وإزالة كافة الإشغالات من الشوارع والميادين الرئيسية بكافة أنحاء المحافظة استحابة لشكاوي المواطنين.

أزمات ثاني أيام امتحانات الشهادة الإعدادية.. تأجيل التربية الدينية بالقاهرة.. ومحافظ المنيا يصدر عقوبة رادعة لـ 3 مراقبين

منطقة وعظ الوادي الجديد تشارك في حملة مجمع البحوث الإسلامية

حيث شدد الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية علي رؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بتكثيف حملات إزالة الإشغالات والتعديات بالشارع السكندري واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة تجاه المخالفين مع العمل علي عدم عودتها مرة أخرى.

وتنفيذا لذلك، شن حي الجمرك حملة مكبرة لإزالة الإشغالات استهدفت سوق الميدان منطقة المنشية،ش  محمود فهمي النقراشي وأسفرت الحملة عن التحفظ علي ٢١٠ حالة إشغال متنوع.

وقام حي المنتزة أول حملة مكبرة لإزالة الإشغالات شملت شوارع: ميدان توريل الرأس السوداء، نجع السلام الفلكي، عبد السلام عارف، الطفولة السعيدة، جمال عبد الناصر، ميدان الفسحة وأسفرت الحملة عن التحفظ علي ١٤٠ حالة إشغال متنوع.

وكثف حي العجمي حملات إزالة الإشغالات بشارع البيطاش، شهر العسل، السماليهى ٢، طريق إسكندرية مطروح حتى الكيلو ٢١، ومدينة ٦ اكتوبر وأسفرت الحملة عن التحفظ علي ٧٩ حالة إشغال متنوع.

ونفذ حي غرب حملة مكبرة تمكنت من إزالة الإشغالات ببشاير الخير ٣، ٥، ش القفال منطقة مينا البصل وأسفرت الحملة عن التحفظ علي ٧٠ حالة إشغال متنوع.

بينما قام حى شرق حملة مكبرة لإزالة الإشغالات استهدفت  ش ونجت وأسفرت عن ضبط عدد ٤٣ حالة إشغال متنوع وغلق وتشميع منشآة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأجهزة التنفيذية محافظة الإسكندرية الفريق أحمد خالد حسن حي الجمرك حي المنتزه اول حي العجمي

مواد متعلقة

أزمات ثاني أيام امتحانات الشهادة الإعدادية.. تأجيل التربية الدينية بالقاهرة.. ومحافظ المنيا يصدر عقوبة رادعة لـ 3 مراقبين

منطقة وعظ الوادي الجديد تشارك في حملة مجمع البحوث الإسلامية

قرار جمهوري بإعادة تشكيل مجلس إدارة المقاولون العرب برئاسة العصار
ads

الأكثر قراءة

شاهد مراسم تنصيب ترامب رئيسا للولايات المتحدة (بث مباشر)

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء 21-1-2025

تعرف على مكان جنازة المعلق الرياضي ميمي الشربيني

نقل أمتعة وملابس أسرة ترامب إلى البيت الأبيض

خطوات تفعيل مكالمات الواي فاي على هواتف أندرويد (إنفوجراف)

القاهرة تعلن خطوط أتوبيسات النقل العام لخدمة معرض الكتاب

مصدر أمني يكشف حقيقة فيديو تورط ضابط شرطة في مشاجرة داخل محطة وقود بأكتوبر

التحريات: فيديو منى فاروق مدته 16 دقيقة وشاهده 900 ألف شخص

منوعات

المزيد

بعد اقترابه من الشمس، عالم فلك يعلن تفكك المذنب أطلس

قطة تتسبب في كارثة لمالكتها بالصين

نقل أمتعة وملابس أسرة ترامب إلى البيت الأبيض

توقعات الأبراج اليوم الإثنين 20 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس الأحمر والأصفر في الأسواق اليوم الإثنين 20-1-2025

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الإثنين 20-1-2025

أحدث أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم الإثنين

كم سجل سعر الأرز بالأسواق اليوم الإثنين ؟

المزيد
ads

انفوجراف

كشف حساب كهربا مع الأهلي بعد الرحيل إلى الاتحاد الليبي (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيف غرس لقمان خشية الله في ابنه؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

تفسير رؤية العسل الأبيض في المنام وعلاقتها بالرزق الحلال والنجاح في العمل

تعرف على سبب نزول بعض آيات سورة التوبة

المزيد
الجريدة الرسمية