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أخبار مصر

متوسطة إلى رعدية، الأرصاد تكشف عن أماكن سقوط الأمطار غدا

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أماكن سقوط الأمطار الرعدية غدا،حيث تسقط أمطار متوسطة ورعدية أحيانًا على مناطق من (محافظة مطروح والصحراء الغربية) تمتد مساء إلى (الإسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ - الغربية - المنوفية - الدقهلية) على فترات متقطعة.

 

حالة الطقس غدا الثلاثاء 21-1-2025 في محافظة الفيوم

الأرصاد تحذر من سقوط الأمطار على هذه المناطق غدا

وتسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة ليلًا على مناطق من (الشرقية - القليوبية - القاهرة - الجيزة - الفيوم - بني سويف - المنيا - الإسماعيلية - السويس) على فترات متقطعة.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الثلاثاء  ، حيث يسود طقس معتدل على  القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على السواحل الشمالية، دافئ على  جنوب البلاد،شديد للبرودة  ليلا وفى الصباح الباكر على اغلب الأنحاء.


الارصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا
 

ومن المتوقع أن  يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى الوجه البحرى وشمال الصعيد ومعتدل على السواحل الشمالية ودافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود  طقس شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء ويتكون الصقيع على وسط سيناء


كما كشفت هيئة الارصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة عن الغد: 
القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 22

درجة الحرارة الصغرى:  12

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:20

درجة الحرارة الصغرى: 11

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:25

درجة الحرارة الصغرى: 14

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 23

درجة الحرارة الصغرى: 10

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:27

درجة الحرارة الصغرى:13

 

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