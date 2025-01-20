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تعرف على مكان جنازة المعلق الرياضي ميمي الشربيني

ميمي الشربيني المعلق
ميمي الشربيني المعلق الرياضي، فيتو

 فقدت الرياضة المصرية قامة رياضية شامخة، تتمثل في المعلق الرياضي القدير محمد عبد اللطيف الشربيني، المعروف بـ “ميمي الشربيني”، عن عمر يناهز 86 عامًا.

 

وفاة المعلق الرياضي ميمي الشربيني بعد تدهور حالته الصحية بالدقهلية

 ميمي الشربيني بدأ مسيرته كلاعب كرة قدم في العديد من الأندية أبرزها النادي الأهلي والمنتخب الوطني وبعد اعتزاله اللعب، اتجه الشربيني إلى مجال التدريب، وبعدها دخل عالم التعليق الرياضي عام 1976، بعد اجتيازه اختبار الإذاعة، ليصبح أحد أشهر وألمع معلقي كرة القدم في مصر، بصوته المميز وأسلوبه الجذاب. 

 

تعرض لوعكة صحية منذ سنوات

 كان الكابتن ميمي الشربيني قد تعرض لوعكة صحية من سنوات مكث على إثرها بمنزله بمدينة جمصة، وتدهورت حالته الصحية منذ 10 أيام، ليتم نقله إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة، ونقل بعدها إلى أحد المستشفيات الخاصة في المنصورة  ليودع الحياة تاركًا بصماته الفنية الواضحة في تعليقاته ومصطلحاته الفريدة التي أثرى بها التعليق العربي لكرة القدم.

 

مكان تشيع جثمان ميمي الشربيني 

 ومن المقرر تشييع جثمان المعلق الرياضي القدير ميمي الشربيني بالسيدة زينب في القاهرة. 

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