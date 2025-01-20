250 مليون دولار، ترامب يحطم الرقم القياسي في تمويلات حفل تنصيبه

ذكرت قناة أي بي سي، في تقرير اليوم الاثنين، أن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب جمع تبرعات بقيمة 250 مليون دولار لتمويل حفل تنصيبه، مقابل 107 ملايين دولار جمعها لحفل تنصيبه الأول عام 2017.

ترامب يجمع تمويل قدره 250 مليون دولار





وأشار تقرير القناة الأمريكية إلى أن هذا المبلغ يشمل الأموال التي تم جمعها من خلال اللجنة الرسمية لتنصيب ترامب ونائبه المستقبلي جي دي فانس، بالإضافة إلى الأموال التي تم اجتذابها عبر أدوات أخرى لجمع التبرعات.

حفل تنصيب ترامب في الكابيتول



وفي الأسبوع الماضي تم الإعلان عن جمع لجنة تنصيب ترامب أكثر من 150 مليون دولار منذ بداية نوفمبر الماضي علما بأن حملة الرئيس جو بايدن الذي تنتهي ولايته خلال ساعات كان قد جمع لحفل تنصيبه سنة 2021 حوالي 62 مليون دولار.

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" قد ذكرت سابقا أن المبلغ الدقيق للتبرعات التي تلقتها لجنة تنصيب ترامب لن يتم الكشف عنه إلا بعد 90 يوما من مراسم التنصيب، أي عندما يتعين على اللجنة تقديم تقرير كامل إلى لجنة الانتخابات الفيدرالية الأمريكية.

وتشهد الساعات القليلة القادمة حفل تنصيب دونالد ترامب، الرئيس رقم 47 بالولايات المتحدة الأمريكية داخل الكابيتول.

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