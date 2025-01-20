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حوادث

حبس سائق بتهمة سرقة حقيبة أجنبي بمنشأة القناطر

حبس المتهم، فيتو
حبس المتهم، فيتو

جدد قاضي معارضات الجيزة حبس سائق تابع لشركة توصيل شهيرة لقيامه بسرقة حقيبة راكب أجنبي الجنسية في منشأة القناطر، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

 

القبض علي المتهم بسرقة أجنبي
 

تلقي ضباط مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة بلاغًا من أحد الأشخاص يحمل جنسية دولة أجنبية يتهم سائقا بشركة توصيل شهيرة بسرقة حقيبته.

وأفاد المبلغ بأنه أثناء استقلال السيارة طلب من السائق التوقف لقضاء حاجته إلا أن الأخير غافله وسرق الحقيبة وغادر بالسيارة.


وعقب تقنين الإجراءات وتحديد هوية المتهم أمكن استهدافه وضبطه وبحوزته المسروقات، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات. 

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