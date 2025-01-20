مونديال كرة اليد، علي زين هداف الفراعنة في دور المجموعات

كرة اليد، يحتل علي زين لاعب المنتخب الوطني لكرة اليد والمحترف ضمن صفوف دينامو بوخارست الروماني، صدارة هدافين الفراعنة، خلال مشاركته في دور المجموعات ببطولة العالم المقامة حاليا في كرواتيا والدنمارك والنرويج، وتستمر حتى يوم 2 فبراير المقبل.

وسجل علي زين 5 أهداف في مباراة الأرجنتين بالجولة الأولى، ثم 4 أهداف أمام البحرين في الجولة الثانية، و3 أهداف في الجولة الثالثة أمام أصحاب الأرض منتخب كرواتيا.

منتخب مصر يفوز على كرواتيا

وحقق المنتخب الوطني لكرة اليد بقيادة المدير الفني الإسباني كارلوس باستور، فوزا هاما على نظيره الكرواتي بنتيجة (28-24)، في المباراة التي جمعت بينهما أمس ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة العالم.

وكان الشوط الأول قد انتهى لصالح منتخب مصر بنتيجة (14-11) على أصحاب الأرض منتخب كرواتيا.

موعد مباراة منتخب مصر في الدور الرئيسي

ومن المقرر أن يبدأ منتخب مصر مبارياته في الدور الرئيسي بمواجهة صاحب المركز الأول في المجموعة السابعة، يوم الأربعاء المقبل الموافق 22 يناير.

محمد علي أفضل لاعب في مباراة مصر وكرواتيا

وحصل محمد علي حارس مرمى منتخب مصر لكرة اليد على جائزة أفضل لاعب في مباراة منتخبنا الوطني أمام كرواتيا، بعد تصديه لعدد كبير من هجمات أصحاب الأرض.

ترتيب مجموعة منتخب مصر

وبهذه النتيجة ينهي المنتخب الوطني مشاركته في دور المجموعات محتلا صدارة ترتيب المجموعة الثامنة بـ6 نقاط، من الفوز في مبارياته الثلاثة أمام الأرجنتين والبحرين وكرواتيا.

ترتيب مجموعة منتخب مصر، فيتو

مشوار منتخب مصر في مونديال كرة اليد

وبدأ المنتخب الوطني لكرة اليد مشواره في البطولة بتحقيق فوزا كبيرا ومستحقا أمام منتخب الأرجنتين بنتيجة (39-25)، قبل الفوز في الجولة الثانية أمام منتخب البحرين بنتيجة (35-24)، وذلك قبل تحقيق الفوز في الجولة الثالثة أمام منتخب كرواتيا.

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