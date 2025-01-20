إلغاء ندب 3 رؤساء لجان ومراقب بامتحانات الشهادة الإعدادية في قنا

قرر هانى عنتر الصابر وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة قنا، استبعاد وإلغاء ندب 3 من رؤساء لجان امتحانات الشهادة الإعدادية ومراقب أول، وذلك لمخالفة اللوائح والقوانين المنظمة لأعمال الامتحانات بإدارات قوص وقنا وأبوتشت ودشنا.



كما قرر وكيل الوزارة مجازاة مسئول أمن بإحدى اللجان لسماحه بخروج طالب أثناء انعقاد اللجنة، ومجازاة معلم ومعلمة ثبت تواجدهما داخل لجنة الامتحان على الرغم من عدم انتدابهما أو تكليفهما بالعمل بها وذلك خلال تأدية امتحان مادة اللغة العربية يوم السبت الموافق 18 يناير 2025.

عقوبات رادعة للحفاظ على هيبة أعمال الامتحان بقنا

أكد هاني عنتر وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا أنه تم العرض على الدكتور الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، وأوصى بتطبيق عقوبات صارمة من شأنها أن تمثل أداة ردع للحفاظ على هيبة أعمال الامتحان في الأيام المتبقية من الامتحان، ووفقًا لقانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية والقرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992.



الجدير بالذكر أن محافظ قنا قد تفقد اليوم الإثنين، سير الامتحان بلجنة مدرسة فاطمة الزهراء ثانوية بنات.

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