الإثنين 20 يناير 2025
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رياضة

تأجيل موعد الكشف الطبي لعمر مرموش تمهيدًا للانتقال لمانشستر سيتي

عمر مرموش،فيتو
عمر مرموش،فيتو

 كشفت تقارير عالمية أن المهاجم الدولي المصري عمر مرموش، سيتوجه غدا الثلاثاء، إلى مدينة مانشستر لاستكمال إجراءات انتقاله مع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي تمهيدا  للإعلان عن التعاقد معه قادمًا من آينتراخت فرانكفورت الألماني في فترة الانتقالات الحالية.

وأكدت شبكة سكاي نيوز الألمانية، أنه من المتوقع أن يتم الكشف الطبي يوم الأربعاء المقبل بدلا من اليوم حسب ما تردد في تقارير عالمية بالأمس.

وذكرت الشبكة أنه سيتم الإعلان عن الصفقة يوم الجمعة المقبل وليس غدا الثلاثاء.

وذكرت شبكة سكاي نيوز أنه سيتم دفع مقابل مادي لمرموش 63 مليون جنيه.

 

عمر مرموش لن يستطيع اللعب في مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا مع السيتي

 ويتساءل جمهور مانشستر سيتي، والجمهور المصري بشكل عام عن موعد المباراة الأولى لمرموش بقميص فريقه الجديد.

 

مرموش لن يلعب مع السيتي قبل يوم السبت الموافق 25 يناير أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي.

وحسب لوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" فإن اللاعب لن يتمكن من استكمال مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا مع مانشستر سيتي.

وتنص اللوائح على فتح باب القيد أمام الأندية عقب انتهاء مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا، ليتسنى لكل فريق متأهل للأدوار الإقصائية تسجيل 3 لاعبين جدد فقط كحد أقصى في موعد أقصاه 6 فبراير 2025، على أن يظل عدد لاعبي الفريق في القائمة 25 لاعبًا.

وبالتالي لن يستطيع اللاعب المصري اللعب مع مانشستر سيتي فيما تبقى من مباريات بمرحلة الدوري لدوري أبطال أوروبا، على أن تتسنى له فرصة اللعب عند تسجيله حال تأهل الفريق إلى الأدوار الإقصائية.

موقف مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا 

ويمر مانشستر سيتي بوضع صعب في دوري أبطال أوروبا حيث يحتل المركز الثاني والعشرين برصيد 22 نقطة، قبل نهاية مرحلة الدوري بجولتين، مع الإشارة إلى أن أصحاب المراكز من الأول إلى الثامن يتأهلون مباشرة إلى دور الـ16، فيما تلعب الفرق التي تحتل المراكز من 9 إلى 24 ملحقًا لإكمال عقد المتأهلين لثمن النهائي.

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