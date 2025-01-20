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رياضة

خالد فتحي: إصابة لاعب منتخب اليد "دودو" بكدمة في الركبة

أحمد هشام دودو، فيتو
أحمد هشام دودو، فيتو

كرة اليد، أعلن خالد فتحي رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد ورئيس بعثة منتخب مصر في بطولة العالم 2025، نتيجة الفحوصات الطبية التي خضع لها أحمد هشام دودو لاعب منتخب مصر، بعد تعرضه للإصابة خلال مشاركته في مباراة كرواتيا أمس الأحد، في ختام الدور الأول من البطولة.

وقال فتحي: "الفحوصات الطبية أثبتت إصابة أحمد هشام دودو بكدمة على مستوى الركبة، يحتاج للعلاج الطبيعي لفترة لن تقل عن أسبوع، وسيستمر مع المنتخب لتلقي العلاج على أمل المشاركة في الأدوار النهائية من البطولة حسب سرعة استجابته للعلاج".

وأشار فتحي إلى أن دودو سيغيب عن المنتخب في مباريات الدور الرئيسي من بطولة العالم لكرة اليد، لحين خضوعه للعلاج الطبيعي المكثف خلال الأيام المقبلة.

جدير بالذكر أن منتخب مصر فاز على كرواتيا بنتيجة 28-24 أمس الأحد، ليتأهل للدور الرئيسي متصدرا للمجموعة الثامنة، وفي رصيده 4 نقاط.

منتخب مصر يهزم كرواتيا في مونديال كرة اليد

وحقق المنتخب الوطني لكرة اليد بقيادة المدير الفني الإسباني كارلوس باستور، فوزا هاما على نظيره الكرواتي بنتيجة (28-24)، في المباراة التي جمعت بينهما الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة العالم.

وكان الشوط الأول قد انتهى لصالح منتخب مصر بنتيجة (14-11) على أصحاب الأرض منتخب كرواتيا.

موعد مباراة منتخب مصر في الدور الرئيسي

ومن المقرر أن يبدأ منتخب مصر مبارياته في الدور الرئيسي بمواجهة صاحب المركز الأول في المجموعة السابعة، يوم الأربعاء المقبل الموافق 22 يناير.

محمد علي أفضل لاعب في مباراة مصر وكرواتيا

وحصل محمد علي حارس مرمى منتخب مصر لكرة اليد على جائزة أفضل لاعب في مباراة منتخبنا الوطني أمام كرواتيا، بعد تصديه لعدد كبير من هجمات أصحاب الأرض.

ترتيب مجموعة منتخب مصر

بهذه النتيجة ينهي المنتخب الوطني مشاركته في دور المجموعات محتلا صدارة ترتيب المجموعة الثامنة بـ6 نقاط، من الفوز في مبارياته الثلاثة أمام الأرجنتين والبحرين وكرواتيا.

ترتيب مجموعة منتخب مصر، فيتو
ترتيب مجموعة منتخب مصر، فيتو

مشوار منتخب مصر في مونديال كرة اليد

وبدأ المنتخب الوطني لكرة اليد مشواره في البطولة بتحقيق فوزا كبيرا ومستحقا أمام منتخب الأرجنتين بنتيجة (39-25)، قبل الفوز في الجولة الثانية أمام منتخب البحرين بنتيجة (35-24)، وذلك قبل تحقيق الفوز في الجولة الثالثة أمام منتخب كرواتيا.

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كرة اليد أحمد هشام دودو خالد فتحي منتخب مصر كرواتيا

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