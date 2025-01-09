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عالم فلك روسي: لا دور لثاني أكسيد الكربون في ظاهرة الاحتباس الحراري

الاحتباس الحراري،
الاحتباس الحراري، فيتو

أعلن سيرغي يازيف مدير المرصد الفلكي بجامعة يركوتسك أن الزيادة في تركيز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي قد يكون نتيجة لارتفاع درجة حرارة المحيط، وليس سببا لها.

 

انخفاض درجات الحرارة والتبخر

وقال يازيف: للأرض نظام تنظيم ذاتي حيث يؤدي الاحترار إلى زيادة التبخر، وبالتالي زيادة الغيوم في الغلاف الجوي. وهذه الغيوم لا تسمح لأشعة الشمس بالوصول إلى الأرض، بل تعكسها مرة أخرى إلى الفضاء، ما يؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة، وانخفاض التبخر، وقلة السحب. وهذه عملية دورية مستمرة.

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، يشير العالم إلى أن هذه الآليات وغيرها تضمن الظروف الملائمة للحياة على الأرض لمدة تقرب من أربعة مليارات سنة. ونتيجة لذلك، على عكس وجهة النظر السائدة، قد يتضح أن زيادة تركيز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي ليست السبب، بل نتيجة لارتفاع درجة حرارة المحيطات.

 

إجمالي احتياطيات ثاني أكسيد الكربون 

وأضاف أن ما يصل إلى 60 بالمئة من إجمالي احتياطيات ثاني أكسيد الكربون مذابة في المحيطات. وعندما ترتفع درجة حرارة الماء، كما هو الحال حاليا، يتحرر الغاز – كما يتسرب من زجاجة شمبانيا دافئة.

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