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محافظات

طلاب الشهادة الإعدادية في المنيا عن أسئلة الهندسة والدراسات: تحتوي على نقاط معقدة

الشهادة الإعدادية
الشهادة الإعدادية

رصدت "بوابة فيتو" آراء طلاب الشهادة الإعدادية في  محافظة المنيا بعد أدائهم لامتحانات الهندسة والدراسات الاجتماعية يوم الاثنين، وهو اليوم الثاني من امتحانات الصف الثالث الإعدادي.

وأعرب عماد، س أحد الطلاب الشهادة الإعدادية في المنيا عن رأيه قائلًا: "كان مستوى امتحان الهندسة متوسطًا، لكن بعض الأسئلة، خاصة المتعلقة بالمعدلات، كانت صعبة. كما أن الوقت لم يكن كافيًا للإجابة على جميع الأسئلة، بينما كانت امتحانات الدراسات الاجتماعية سهلة."

طلاب الشهادة الإعدادية في المنيا 

من جانبه، قال هيثم. س أحد الطلاب الشهادة الإعدادية في المنيا: "وجدت امتحان الهندسة صعبًا، حيث احتوى على عدد من النقاط المعقدة، ولم يكن الوقت كافيًا للإجابة بشكل جيد، على العكس، كانت امتحانات الدراسات الاجتماعية متوسطة، وكان الوقت كافيًا للحل."

الشهادة الإعدادية في المنيا 

أما عادل، فقد أشار إلى أن امتحان الدراسات الاجتماعية كان سهلًا، رغم وجود بعض الأسئلة التي تقيس مستوى الطلاب بشكل دقيق، بينما وصف امتحان الهندسة بأنه متوسط ولكنه تضمن بعض الصعوبات.

امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول 2024-2025 

تجدر الإشارة إلى أن امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول في محافظة المنيا بدأت يوم السبت الماضي، الموافق 18 يناير، وستستمر حتى الخميس المقبل، الموافق 23 يناير.

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