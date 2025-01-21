7 نصائح للحماية من أمراض القلب والسكر والسمنة

الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسكري والسمنة أكثر انتشارًا خلال السنوات الأخيرة ويمكن الوقاية من العديد من هذه الأمراض أو تقليل مخاطرها من خلال إجراء تغييرات بسيطة وصغيرة في الروتين اليومي.



وكشفت دراسة طبية أنه يمكن تقليل فرص الإصابة بهذه الأمراض المزمنة، من خلال اتباع عدد من النصائح بحسب Times OFindia منها:



ابدأ وجباتك بالخضراوات

بدء وجباتك بالخضروات طريقة بسيطة للغاية لتقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

تحتوي الخضروات على الفيتامينات والمعادن والألياف ومضادات الأكسدة - وهي عناصر معروفة بأنها تساعد في الحفاظ على وظائف الجسم الصحية.

ويساعد تناول الخضراوات أولًا على الشعور بالشبع بشكل أسرع، مما قد يقلل من الإفراط في تناول الطعام ويحافظ على الوزن تحت السيطرة.

يعد الحفاظ على وزن صحي أمرًا مهمًا للوقاية من أمراض مثل مرض السكري من النوع 2 وأمراض القلب وبعض أنواع السرطان.

اتباع نظام غذائي غني باللحوم

أظهرت دراسة أجريت عام 2024 أن اتباع نظام غذائي غني باللحوم الخالية من الدهون والحبوب الكاملة والفواكه والخضروات والدهون الصحية يساعد في تنوع ميكروبات الأمعاء.

الحرص على تناول مجموعة متنوعة من الخضروات الملونة مثل السبانخ والبروكلي والفلفل الحلو والجزر، لأن الألوان المختلفة تعني مغذيات مختلفة.



شرب ماء الليمون لتحسين الهضم

شرب ماء الليمون، وخاصة في الصباح الباكر، يمكن أن يساعد الحموضة الطبيعية للليمون في موازنة مستويات الأس الهيدروجيني في المعدة، مما يعزز الهضم بشكل أفضل طوال اليوم.

يعد الجهاز الهضمي الصحي مفتاحًا للحد من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل متلازمة القولون العصبي وأمراض القلب وحتى بعض أنواع السرطان.

فوائد القرفة

فوائد القرفة

وفقًا لدراسة أجريت عام 2024، قد تكون القرفة مفيدة في منع وتقليل ضعف الوظائف الإدراكية.

إن رش القليل من القرفة في فنجان القهوة أو الشاي الصباحي، لا يحسن المذاق فحسب، بل يمنح الجسم أيضًا دفعة وقائية.



تناول الشوكولاتة الداكنة

يمكن أن تكون الشوكولاتة الداكنة، عند تناولها باعتدال، مفيدة لصحة الجسم، فقد ثبت أن مضادات الأكسدة الموجودة في الشوكولاتة الداكنة - وخاصة الفلافونويد - تعمل على تحسين صحة القلب عن طريق زيادة تدفق الدم وخفض ضغط الدم. يمكن أن تساعد هذه التأثيرات في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، والتي تعد أحد الأسباب الرئيسية للوفاة في جميع أنحاء العالم.

النوم الصحيح وبنمط ثابت

النوم هو جانب مهم من جوانب الصحة، لكنه يلعب دورًا مهمًا في الوقاية من الأمراض المزمنة.

وارتبط قلة النوم بزيادة مخاطر الإصابة بالسمنة وأمراض القلب والسكري وحتى السرطان.



أثناء النوم، يعمل الجسم على إصلاح نفسه وتنظيم الهرمونات وتقوية جهاز المناعة.

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام

تعتبر ممارسة التمارين الرياضية من أكثر الطرق فعالية للحد من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

ويساعد النشاط البدني المنتظم في الحفاظ على وزن صحي، وتحسين صحة القلب، وتقوية العظام، وتعزيز الصحة العقلية،حتى شيء بسيط مثل المشي اليومي يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا.



توصي منظمة الصحة العالمية بممارسة ما لا يقل عن 150-300 دقيقة من التمارين المعتدلة، مثل المشي السريع، أو السباحة، أو ركوب الدراجات، في معظم أيام الأسبوع.



يساعد هذا في تقليل خطر الإصابة بأمراض مثل مرض السكري من النوع 2، والسكتة الدماغية، وارتفاع ضغط الدم.

الحفاظ على ترطيب جسمك

نصيحة صحية بسيطة للغاية لتقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة وهي الحفاظ على ترطيب الجسم، وهو أمر بالغ الأهمية للصحة العامة. يمكن أن يؤدي الجفاف إلى ارتفاع ضغط الدم والصداع النصفي وحصوات الكلى وحتى التدهور المعرفي.

كما إن الحفاظ على ليونة الجلد وتعزيز الهضم والمساعدة في إزالة السموم كلها ممكنة من خلال شرب كمية كافية من الماء.

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