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طلاب الشهادة الإعدادية بالشرقية: امتحان الإنجليزي سهل

امتحانات الشهادة
امتحانات الشهادة الاعدادية بالشرقية، فيتو

امتحانات الشهادة الإعدادية 2025، انتهى طلاب الشهادة الإعدادية في محافظة الشرقية منذ قليل من أداء امتحان اللغة الأجنبية للترم الأول 2025، حيث بدأ الامتحان في تمام الساعة 9 صباحًا داخل المدارس بنطاق المحافظة وسط إجراءات احترازية مشددة ووقائية حفاظًا على صحة وسلامة الجميع.

149 ألفا طالب بالشهادة الإعدادية يؤدون اليوم امتحان اللغة الأجنبية في الشرقية

وأكد عدد من الطلاب بلجان محافظة الشرقية سهولة امتحان اللغة الأجنبية الذي جاء في مستوي الطالب المتوسط.

وقالت طالبة بلجنة المدرسة الإعدادية بنات بمركز ابوحماد: "الحمد لله الامتحان كان كويس ومن داخل المنهج والوقت كان كافي للامتحان".

 

وقال طالب آخر بلجنة الزقازيق: "امتحان الإنجليزي كان سهلا والإجابات كانت سهلة، والوقت كان كافيا للامتحان والحمد الله".

 

149 ألفا و285 طالبا بالشهادة الإعدادية في الشرقية يؤدون اليوم امتحان اللغة العربية

وأدى نحو 149 ألفًا و285 طالبًا وطالبة مقيدين بالصف الثالث الإعدادي مرحلة إتمام التعليم الأساسي اليوم الإثنين، امتحان النصف الأول من العام الدراسي امتحان اللغة الأجنبية.

وانطلق يوم الخميس الماضي، ماراثون امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية، الفصل الدراسي الأول (المواد المضافة للمجموع)، حيث يتقدم للامتحانات 149 ألفا و285 طالبا وطالبة موزعين على 818 لجنة بنطاق المحافظة وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة.

 

جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية 2025

وتنشر  "فيتو"جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بعد أن اعتمدها المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية للعام الدراسي 2024 / 2025، والتي تأتي وفق الخريطة الزمنية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وبناء على مذكرة العرض من محمد رمضان غريب وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية.

 

البداية بمادة الجبر والإحصاء

وبدأت الامتحانات (المواد المضافة للمجموع) بمادة الجبر والإحصاء فترة أولى، واليوم الثاني هو السبت الموافق 18 يناير، يؤدي الطلاب مادة اللغة العربية والخط والاملاء، واليوم الثالث الإثنين 20 يناير يؤدي الطلاب مادة اللغة الأجنبية، واليوم الرابع الثلاثاء 21 يناير، يؤدي الطلاب مادة  الهندسة، واليوم الخامس الأربعاء 22 يناير مادة الدراسات الاجتماعية، وتختتم الامتحانات يوم الخميس 23 يناير مادة العلوم.

 

تنبيهات ونصائح من مديرية التربية والتعليم بالشرقية

من جانبها أنهت مديرية التربية والتعليم التنسيق مع مديرية الأمن بمنع أى تجمعات أمام اللجان الامتحانية والتنسيق وتأمين وصول أوراق أسئلة الامتحانات للجان فى الأوقات المحددة، وكذلك وصول أوراق الإجابة للجنة النظام بالإضافة إلى تأمين لجان سير الامتحانات، كذلك التنسيق مع الإدارة الصحية وفرع التأمين الصحي للاطمئنان على وجود طبيب أو زائرة صحية فى كل لجنة وتوفير الإسعافات الأولية اللازمة لمواجهة حالات الطوارئ.

الالتزام بجميع القواعد واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات 

وأوضح محمد رمضان غريب وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية أن إجمالي الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية علي مستوي محافظة الشرقية (الفصل الدراسي الأول) بلغ  149285 طالبا وطالبة موزعين علي 818 لجنة على مستوى 20 إدارة تعليمية بمحافظة الشرقية، منهم   142855 طالبا بالإعدادية العامة، وعدد طلاب الشهادة الإعدادية رسمي لغات 4436، وعدد طلاب الشهادة الإعدادية الرياضية 256.

كما أن عدد طلاب الشهادة الإعدادية دبلومة أمريكية 115، وطلاب الشهادة الاعدادية المهنية 1563، وطلاب الشهادة الإعدادية الأمل 50، بالإضافة إلى أن عدد طلاب الشهادة الإعدادية النور 15، بالإضافة إلى 4 طلاب بمستشفى 57357.

وأشار وكيل أول الوزارة، إلى أنه أصدر تعليمات مشددة للتصدى بقوة وحزم للغش بكل أشكاله وأنواعه، وعلى عدم حيازة التليفونات المحمولة للطلاب أو العاملين باللجان، وإدراج ورقة تعليمات بكل لجنة توضح عقوبة حيازة التليفونات المحمولة حتى لو كانت مغلقة.

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 (الفصل الدراسي الأول)

واستكمالا للخدمات التي تقدمها بوابة فيتو لجميع طلاب الشهادة الإعدادية 2025 وأولياء الأمور تنشر فيتو نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول فور إعلانها بالاسم ورقم الجلوس بعد انتهاء الامتحانات وإتمام عمليات التصحيح ورصد الدرجات بكافة محافظات الجمهورية.

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