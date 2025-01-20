الإثنين 20 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تفاصيل جولة محافظ قنا بامتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية

امتحانات
امتحانات

تفقد الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية، لمتابعة انتظام سير الامتحانات، والوقوف على مدى الانضباط والنظام، وكذلك الحالة العامة وتأمين محيط اللجان، وتوفير كافة سبل الراحة للطلاب، رافقه  الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، وهاني عنتر، وكيل وزارة التربية والتعليم.

وشملت الجولة زيارة لجنة مدرسة فاطمة الزهراء الثانوية بنات، التي تضم طلاب مدارس حامد سليمان الإعدادية بنين، الشهيد محمد جمال نصاري بنين، وعمر بن عبدالعزيز الخاصة بنين، حيث تحتوي اللجنة على 18 لجنة فرعية بإجمالي 346 طالبًا، إضافة إلى 7 طلاب من فئة الدمج.

وحرص محافظ قنا خلال الجولة على الاطمئنان على مدى الانضباط داخل اللجان، والتأكد من توفير كافة سبل الراحة للطلاب لضمان سير الامتحانات.

امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية

و من جانبه، أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا أن امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية انطلقت يوم السبت 18 يناير، وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 23 يناير الجاري، مشيرًا إلى أن إجمالي عدد اللجان على مستوى المحافظة بلغ 292 لجنة، تستقبل 59 ألفًا و657 طالبًا وطالبة. 

وأضاف عنتر، أن المديرية استعدت مسبقًا لبدء امتحانات الشهادة الإعدادية من خلال تجهيز اللجان، وتوزيع المراقبين والملاحظين، وتشكيل غرفة عمليات رئيسية في المديرية، إضافة إلى غرف عمليات فرعية في الإدارات التعليمية، لمتابعة الامتحانات والتعامل مع أي طارئ بشكل فوري وسريع. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية هاني عنتر وكيل وزارة التربية والتعليم قنا محافظة قنا محافظ قنا وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا

مواد متعلقة

محافظ قنا يستقبل الفوج السابع من ذوي الهمم عقب تسلمهم أطرافًا صناعية

تعليم قنا يجتمع بشأن خطوط سير توزيع أوراق الأسئلة للشهادة الإعدادية

إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتي الدراويش وبيت حجازي في قنا

وكيل تعليم قنا: 59657 طالبا بالشهادة الإعدادية أدوا امتحان اللغة العربية في 292 لجنة

ads

الأكثر قراءة

خطوات تفعيل مكالمات الواي فاي بهواتف أندرويد

نقل أمتعة وملابس أسرة ترامب إلى البيت الأبيض

هدايا القسام للأسيرات تثير الجدل، والنشطاء يكشفون سر الحقائب

موعد قرعة دور الـ 8 من كأس ملك إسبانيا والقنوات الناقلة

لو شاطر حلها، جمع "ساع" تحير طلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة

حقيقة تسريب امتحان التربية الدينية الإسلامية بالقاهرة

سعر الدولار في البنوك اليوم 20 - 1 - 2025

تكليفات رئاسية مهمة لكبار رجال الدولة لرفع مستويات المعيشة وتيسير حياة المواطنين

منوعات

المزيد

نقل أمتعة وملابس أسرة ترامب إلى البيت الأبيض

توقعات الأبراج اليوم الإثنين 20 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

علماء روس ينجحون بعملية زرع حالب معدل وراثيا في خنزير

العثور على 24 جثة في مقبرة جماعية بالمكسيك

المزيد

خدمات

المزيد

أحدث أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم الإثنين

كم سجل سعر الأرز بالأسواق اليوم الإثنين ؟

سعر السكر بالأسواق اليوم الإثنين 20-1-2025

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأحد 19-1-2025

المزيد
ads

انفوجراف

1.44 تريليون دولار زيادة في ثروة أغنى 500 ملياردير خلال 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تعرف على سبب نزول بعض آيات سورة التوبة

الشيخ محمد صديق المنشاوي، الصوت الباكي وأحد رواد دولة تلاوة القرآن الكريم

متى كان يرسل الله الرسل؟، الشعراوي يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية