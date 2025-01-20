تفاصيل جولة محافظ قنا بامتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية

تفقد الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية، لمتابعة انتظام سير الامتحانات، والوقوف على مدى الانضباط والنظام، وكذلك الحالة العامة وتأمين محيط اللجان، وتوفير كافة سبل الراحة للطلاب، رافقه الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، وهاني عنتر، وكيل وزارة التربية والتعليم.

وشملت الجولة زيارة لجنة مدرسة فاطمة الزهراء الثانوية بنات، التي تضم طلاب مدارس حامد سليمان الإعدادية بنين، الشهيد محمد جمال نصاري بنين، وعمر بن عبدالعزيز الخاصة بنين، حيث تحتوي اللجنة على 18 لجنة فرعية بإجمالي 346 طالبًا، إضافة إلى 7 طلاب من فئة الدمج.

وحرص محافظ قنا خلال الجولة على الاطمئنان على مدى الانضباط داخل اللجان، والتأكد من توفير كافة سبل الراحة للطلاب لضمان سير الامتحانات.

امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية

و من جانبه، أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا أن امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية انطلقت يوم السبت 18 يناير، وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 23 يناير الجاري، مشيرًا إلى أن إجمالي عدد اللجان على مستوى المحافظة بلغ 292 لجنة، تستقبل 59 ألفًا و657 طالبًا وطالبة.

وأضاف عنتر، أن المديرية استعدت مسبقًا لبدء امتحانات الشهادة الإعدادية من خلال تجهيز اللجان، وتوزيع المراقبين والملاحظين، وتشكيل غرفة عمليات رئيسية في المديرية، إضافة إلى غرف عمليات فرعية في الإدارات التعليمية، لمتابعة الامتحانات والتعامل مع أي طارئ بشكل فوري وسريع.

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