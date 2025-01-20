الإثنين 20 يناير 2025
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خارج الحدود

استعدادات مكثفة برًّا وجوًّا لتأمين مراسم تنصيب ترامب

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

يستعد أنصار الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب لحضور مراسم حفل التنصيب في العاصمة واشنطن، اليوم الإثنين، في ظل إجراءات أمنية مشددة واستعدادات استخباراتية مكثفة لتأمين الحدث، نظرًا للوضع الاستثنائي.

مراسم حفل التنصيب في العاصمة واشنطن

يعود ترامب إلى المكتب البيضاوي في ظروف غير عادية، بعد مواجهته تهديدات متعددة خلال حملته الانتخابية، شملت محاولتين صريحتين لاغتياله، إلى جانب هجوم في نيو أورلينز وانفجار في لاس فيجاس، ما رفع من حالة التأهب الأمني.
إلى جانب التهديدات التي طالت ترامب شخصيًّا، فإن حفلات تنصيب الرؤساء الأمريكيين كانت دائمًا هدفًا محتملًا لأنشطة مشبوهة، ترتبط غالبًا بجماعات ذات مواقف سياسية معارضة للرئيس الجديد.

هذا الواقع يجعل من تأمين مراسم تنصيب الرئيس الجديد عملية معقدة تتطلب تنسيقًا مكثفًا بين مختلف أجهزة الأمن في العاصمة واشنطن، بالتعاون مع الاستخبارات ووكالات إنفاذ القانون الفيدرالية.

وبحسب وسائل إعلام أمريكية، أعلنت مقاطعة آرلينجتون، الواقعة شمال ولاية فرجينيا على ضفاف نهر بوتوماك، أنها ستستخدم الطائرات المُسيرة في مواقع مختلفة ضمن المقاطعة كجزء من إجراءات الأمن والسلامة يوم التنصيب، كما حرصت السلطات على طمأنة السكان وتحضيرهم لرؤية هذه الطائرات في أماكن وأوقات مختلفة.

احتجاجات عنيفة محتملة خارج المنطقة المؤمنة


بينما تُقام الفعاليات الرسمية للتنصيب داخل مبنى الكابيتول ، تظل شرطة العاصمة في حالة تأهب قصوى تجاه أي احتجاجات عنيفة محتملة خارج المنطقة المؤمنة، على غرار ما حدث خلال تنصيب ترامب الأول عام 2017، عندما اعتُقل مئات الأشخاص في محيط الحفل.

وعلى ارتفاع يبلغ نحو 750 قدمًا فوق العاصمة الأمريكية، ستنتشر مروحيات شرطة واشنطن خلال حفل التنصيب، إذ تتميز كاميرات المروحيات بقدرتها على قراءة لوحات السيارات من ارتفاع يصل إلى ألف قدم، مع إرسال الفيديو الحي إلى مركز الجرائم في الوقت الفعلي التابع للإدارة.

وقال مات ماكول، المنسق الرئيس للخدمة السرية الأمريكية: "لا توجد تهديدات مباشرة أو نشطة على مراسم تنصيب الرئيس"، مضيفًا: "إذا ظهرت أي تهديدات محتملة، فسيتم التعامل معها ضمن خطة الأمن الشاملة التي أعدتها الوكالة".

 تأمين مراسم التنصيب 

كما أعلن الحرس الوطني الأمريكي أنه جند 7400 من أفراد الخدمة من نحو 40 ولاية للمشاركة في تأمين مراسم التنصيب.


وأنشأ الجنود من الحرس الوطني في ولايات كونيتيكت وفيرجينيا وبنسلفانيا طوقا أمنيًا حول  المعرض الوطني للفنون" في واشنطن يوم السبت، وشملت الإجراءات الأمنية التحكم في حركة المرور وتسيير دوريات في محطات المترو.

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