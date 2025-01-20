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أكاديمية مصر للطيران تحصل على اعتماد وكالة الاتحاد الأوروبي "EASA"

اكاديمية مصر للطيران
اكاديمية مصر للطيران للتدريب
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هنأ المهندس يحيي زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران جميع العاملين بأكاديمية مصر للطيران للتدريب لنجاح الأكاديمية في تجديد اعتماد وكالة الاتحاد الأوروبي لسلامة الطيران "EASA" لأجهزة الطيران التمثيلي:
A320neo /ceo, B737-800, B777-200ER.

أكاديمية مصر للطيران تحصل علي اعتماد وكالة الاتحاد الأوروبي لسلامة الطيران "EASA"

وأضاف زكريا أن أكاديمية مصر للطيران للتدريب تلعب دورًا هاما وداعمًا لصناعة النقل الجوى في مجال التدريب وتبادل الخبرات كونها من المحاور الرئيسية لرفع كفاءة وأداء العنصر البشرى فى مختلف مواقع العمل، كما أن تجديد مثل هذه الاعتمادات يعد اعترافًا دوليًا بإمكانيات هذا الصرح العالمى ويجعله فى مصاف الأكاديميات العالمية فى مجال التدريب، ويعكس التزام الأكاديمية بتطبيق كافة المعايير والمواصفات العالمية فى هذا المجال.

 

وأكد زكريا على الجهد المبذول من العاملين بأكاديمية مصر للطيران للتدريب برئاسة الطيار وليد سليمان والتزامهم التام بتطبيق كافة الإجراءات والمعايير الدولية علي أكمل وجه والتي كان لها مردود إيجابي باجتياز التجديد الدوري للشهادة.

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