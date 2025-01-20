وزير الطيران: نستهدف الوصول لاستقبال 40 مليون راكب سنويا

قال وزير الطيران المدنى، سامح الحفنى، إن الوزارة تسعى إلى تطبيق منظومة تكنولوجية بمطار القاهرة، وذلك لتقليل الزحام وتسريع الخدمات.

الجلسة العامة لمجلس الشيوخ

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل المجلس، لمناقشة طلبات مناقشة بشأن قطاع الطيران.

وأضاف الحفنى، أن مطار القاهرة رغم تأخره فى بعض التصنيفات، إلا أنه يعد أكبر مطار فى أفريقيا من حيث الحركة، متابعا، كان عندنا مشاكل لكن أصبح يوجد تحسن حاليا، حيث كان لدينا مشكلة نقص عمالة وتم تعيين أكثر من 350 فردا.

شركة مصر الطيران

وأوضح أنه فيما يتعلق بمشكلات شركة مصر الطيران، أن السبب فيها ليس كثرة العمالة كما يتردد، وإنما نوعية العامل المدرب ونوعية تدريبه، وهو ما يتم التعامل معه حاليا، من خلال تدريب وتأهيل العمالة فى شركة مصر للطيران.

خسائر تراكمية تعانى منها شركة مصر للطيران

وتابع، كما أن هناك خسائر تراكمية تعانى منها شركة مصر للطيران، بسبب ما مررت به الشركة من قبل، بداية من الثورات التى شهدتها البلاد ثم فيروس كورونا وغيرها.

وأضاف وزير الطيران:" يتم الآن العمل فى مبنى مطار القاهرة الجديد"، مشيرا إلى أن مطار القاهرة يستقبل حاليا نحو 28 مليون راكب سنوى، ومن المقرر أن يرتفع ذلك الرقم إلى 30 مليون حتى 40 مليون راكب خلال الفترة المقبلة.

ولفت إلى أن حجم استثمارات مطار القاهرة الجديد قد تصل الى 4 مليار دولار.

القطاع خدمي هادف للربح

وأكد وزير الطيران المدني، أن القطاع خدمي هادف للربح، وعانى في الفترة الأخيرة بسبب العديد من التحديات.

مناقشة النهوض بقطاع الطيران أمام جلسة الشيوخ

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل المجلس، أثناء مناقشة عدد من الطلبات بشأن النهوض بقطاع الطيران المدني.

تأثر الطيران المدني بسبب الثورات

وقال: لا يوجد قطاع طيران على مستوى العالم تحمل ثورتين، وقرارين بتحرير سعر الصرف، لاسيما وأن أغلبية مصروفات قطاع الطيران يكون بالعملة الصعبة.

وأشار وزير الطيران المدني، إلى أن قطاع الطيران العالمي تأثر بشكل كبير بسبب وباء فيروس كورونا.

الطيران المصري يمثل أمنا قوميا

وأوضح أن الطيران المصري يمثل أمنا قوميا للدولة، وخصوصا شركة مصر للطيران، لاسيما وأنه يقع عليه عبء كبير في تحمل المشكلات التي تواجه أبناء مصر في الخارج، مثلما حدث في ليبيا ولبنان.

مشكلات شركة مصر للطيران

ولفت الوزير، إلى أن الشركة تحملت زيادة في عدد من الرحلات ما يزيد عن 2 مليار جنيه في الرحلات التي تم تنظيمها لإجلاء عدد من الرعايا في بعض البلدان التي شهدت مشكلات الفترة الماضية.

وأكد وزير الطيران، أن هناك اهتمام كبير بالعنصر البشري، وكذلك بالتدريب في قطاع الطيران من أجل الارتقاء به لتقديم خدمات أفضل.

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