مطالب أمام الشيوخ بخطة متكاملة للنهوض بقطاع الطيران

أكدت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، أن تحسين كفاءة شركات الطيران يتطلب اتباع استراتيجيات متعددة ومتكاملة، تستهدف تحسين عمليات التشغيل واستغلال التكنولوجيا الحديثة لخدمة العملاء والتعاون مع الشركات المتخصصة في هذا المجال، كذلك تحسين إدارة التكاليف لضمان الجدوى الاقتصادية.

مشاركة وزير الطيران في جلسة الشيوخ

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل المجلس، بحضور الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني.

أهمية العنصر البشري في تطوير منظومة الطيران المدني

وأشارت إلى أن العنصر البشري في قطاع الطيران المدني، عامل حاسم يتطلب استراتيجية خاصة لبناء ثقافة ترتقي بالمستوى المهني والتقني، وتسهم في تحفيز العاملين وزيادة كفاءتهم، وتعزيز بيئة العمل وتشجيع العاملين على الابتكار والتعاطي مع المستجدات.

المطارات أصول اقتصادية بالغة الأهمية

وأوضحت وكيل الشيوخ، أن المطارات أصول اقتصادية بالغة الأهمية، ويمكن تعظيم الإستفادة منها عبر التشغيل الذكي لخدمات الركاب والشحن، والخدمات اللوجستية.

مشاركة وزير الطيران في جلسة الشيوخ

وطالبت النائبة فيبي فوزي، بوضع مخطط للتكامل بين المطارات المصرية كافة، والتنسيق مع شبكة السكك الحديدية والطرق السريعة.

التسويق والترويج للمطارات المصرية عالميًا

ولفت وكيل مجلس الشيوخ، إلى أهمية التسويق والترويج للمطارات المصرية عالميًا، أيضًا تشجيع رحلات الطيران العارض بتقديم الحوافز والتسهيلات المتنوعة لهذا النوع من الرحلات.

من جانبه وجه النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، عدد من التساؤلات إلى الحكومة بشأن آليات وخطة إشراك القطاع الخاص لدعم قطاع الطيران المصري.

وأشار إلى أن هناك رضا شعبي وتوافق حول أهمية دخول القطاع الخاص في دعم العديد من القطاعات، ومن بينها قطاع الطيران، لاسيما وأنها صناعة هامة وتعد من ركائز الاقتصاد المصري.

وطالب النائب بالكشف عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لدعم قطاع الطيران في المرحلة الراهنة، متسائلا: هل المشكلات التى تواجهها شركة مصر للطيران تم حلها، لاسيما وأنها مشكلات متراكمة منذ سنوات ومن أبرزها زيادة نسبة العمالة داخل الشركة؟.

فيما طالب النائب طارق عبد العزيز، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، بكشف دور شركة مصر للطيران فى دعم وتنشيط السياحة، لزيادة عدد السائحين القادمين إلي مصر.

وشدد على ضرورة الاهتمام بشركة مصر للطيران باعتبارها ركيزة اقتصادية هامة لصالح الدولة المصرية.

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