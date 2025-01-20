عكاوي يناقش تفاصيل تطبيق السنة التأسيسية بجامعة جنوب الوادي الأهلية

عقد الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي اجتماعا لمناقشة تفاصيل تطبيق السنة التأسيسية للجامعة الأهلية واستعراض الأفكار والرؤى حول تطبيقها وذلك فى ضوء ما تم إرساله للجامعة من مجلس الجامعات الاهلية بناء على كتاب المجلس الأعلى للجامعات.

جاء ذلك بحضور الدكتور بدوى شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور وحيد الدين طاهر عميد كلية الآداب، الدكتور جمال عبد الله عميد كليه العلوم، الدكتور محمد إسماعيل النائب الاكاديمي لجامعة جنوب الوادي الأهلية، الدكتور أحمد حلمي أبو المجد منسق اللجنة الإشرافية العليا للسنة التأسيسية، طروب طلبة أمين الجامعة، عبد الرازق حسين أمين الجامعة المساعد، ولفيف من القيادات الادارية بالجامعة.

تعزيز المهارات اللغوية

وأشار "عكاوى" الى أن نظام السنة التأسيسية متاح في العديد من الجامعات على المستوى الإقليمي والدولي موضحا أن هذه السنة تسمح للجامعات الاهلية والخاصة بقبول طلاب الثانوية العامة الذين لم يحصلوا على الحد الأدنى المؤهل للقبول بالكلية التي يرغبون بها بشرط اجتيازهم لسنة تأسيسية فى الجامعة تضيف للطالب مهارات وخبرات وتعمل على تهيئته للدراسة الجامعية كما انها تهدف الى تأهيل الطالب للدراسة الجامعية وتعزيز المهارات اللغوية وتطوير المهارات الشخصية وذلك وفقا للتأهيل العلمى للطالب وبحيث لا تتجاوز نسبة التخفيض ٥% من الحد الأدنى المؤهل للقبول بكل قطاع تخصصي بالجامعات الخاصة أو الأهلية.

وناقش رئيس الجامعة خلال الاجتماع الجوانب والأمور المتعلقة بكيفية التحاق الطلاب بهذه السنة والقواعد المنظمة لها وذلك في إطار من التنسيق التام مع وزارة التعليم العالي في هذا الشأن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.