الإثنين 20 يناير 2025
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حوادث

النيابة تستمع لأقوال سيدة اتهمت سائق شركة نقل ذكي بالتعدي عليها بالبساتين

حبس، فيتو
حبس، فيتو

 تستمع نيابة البساتين الجزئية إلى إحدى السيدات اتهمت سائق سيارة بشركة للنقل الذكي بالتعدي عليها بالسب بالقاهرة.

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن تضرر إحدى السيدات من سائق سيارة بشركة للنقل الذكي لتعديه عليها بالسب بالقاهرة.

وكانت أجهزة وزارة الداخلية، تتابع ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى بشأن تضرر إحدى السيدات من قائد سيارة "تابعة لإحدى شركات النقل الذكي" لتعديه عليها بالسب اعتراضًا على إلغائها رحلة توصيلها بالقاهرة بالإضافة لقيامه بنشر رقم هاتفها عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعى.

وبالفحص وإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، وتم ضبط السيارة وقائدها (سائق – مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ العرض على النيابة العامة

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