الإثنين 20 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

الثقافة تدعم الموهوبين وتُعزز قيم المواطنة في "صيد البشر" بقصر الأمير طاز

مسرحية صيد البشر،
مسرحية صيد البشر، فيتو

 يقدم مركز إبداع قصر الأمير طاز -بحي الخليفة- نتاج ورشة إعداد الممثل "صيد البشر"، مسرحية من إخراج محمود السيد، وتأليف حمدي عطية، موسيقى وألحان الدكتور بلال الشيخ، وذلك في إطار دعم قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة المعماري حمدي السطوحي للموهوبين، وحرصها على تنمية المهارات ونشر الوعي وتعزيز قيم المواطنة والانتماء للهوية المصرية.

 

وتُقَدم المسرحية على مدار ثلاث أيام “الثلاثاء، الأربعاء والخميس 21، 22، 23 يناير” في السابعة مساء، على أن يكون الدخول مجانًا.

مسرحية صيد البشر

 مسرحية "صيد البشر" دراما إنسانية تحاكي الهوية والانتماء للأرض والوطن.

ويقول مخرج العرض محمود السيد، أن إختيار موضوع المسرحية كعمل تطبيقي لورشة إعداد الممثل، ومن وحي تجارب الشباب ومعاناتهم، أردنا من خلال مسرحية "صيد البشر"  التحذير من "مخاطر الهجرة غير الشرعية"، وذلك من خلال مجموعة مونولوجات داخل إطار عام هو المركب الذي يحمل على متنه الحكاية الكبرى.   

وتَهدف المسرحية إلى تعزيز الهوية والإنتماء وتسليط الضوء إلى المخاطر التي تواجه الشباب وحتمية التعامل مع تلك المشكلات عِوضًا عن اللجوء إلى الهروب.

 

المخرج محمد السيد

تخرج محمود السيد من كلية الآداب - قسم المسرح، وهو عضو نقابة المهن التمثيلية شعبة التمثيل والإخراج.. شارك في العديد من الفعاليات الفنية في جميع محافظات مصر بالإضافة إلي المشاركة في العديد من المهرجانات والفعاليات الفنية الدولية.  

 

السيناريست حمدي عطية

وعن السيناريست والمؤلف حمدي عطية فقد تخرج من كلية الآداب -جامعة عين شمس، حاصل على دبلوم الدراسات العليا -قسم الدراما والنقد المسرحي- عضو نقابة المهن السينمائية، له العديد من الكتابات الفنية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الهجرة غير الشرعية المعماري حمدي السطوحي صندوق التنمية الثقافية قطاع صندوق التنمية الثقافية مخاطر الهجرة غير الشرعية مركز إبداع قصر الأمير طاز نقابة المهن التمثيلية مسرحية صيد البشر
ads

الأكثر قراءة

خطوات تفعيل مكالمات الواي فاي بهواتف أندرويد

قرار جمهوري بالعفو عن 4600 من المحكوم عليهم مراعاة لظروفهم الإنسانية بمناسبة احتفالات 25 يناير

نقل أمتعة وملابس أسرة ترامب إلى البيت الأبيض

كل ما تريد معرفته عن مكالمات الواي فاي (إنفوجراف)

تعليم الشرقية تكشف حقيقة إصابة طالب في مشاجرة بامتحانات الإعدادية بسبب الغش

شوبير يعلن وفاة أسطورة التعليق المصري ميمي الشربيني بعد صراع طويل مع المرض

1.4 مليون جنيه إيرادات فيلم الدشاش أمس

لو شاطر حلها، جمع "ساع" تحير طلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة

منوعات

المزيد

قطة تتسبب في كارثة لمالكتها بالصين

نقل أمتعة وملابس أسرة ترامب إلى البيت الأبيض

توقعات الأبراج اليوم الإثنين 20 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

علماء روس ينجحون بعملية زرع حالب معدل وراثيا في خنزير

المزيد

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الإثنين 20-1-2025

أحدث أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم الإثنين

كم سجل سعر الأرز بالأسواق اليوم الإثنين ؟

سعر السكر بالأسواق اليوم الإثنين 20-1-2025

المزيد
ads

انفوجراف

بعد قرار المحكمة العليا الأمريكية.. المحرومون من استخدام التيك توك (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية العسل الأبيض في المنام وعلاقتها بالرزق الحلال والنجاح في العمل

تعرف على سبب نزول بعض آيات سورة التوبة

الشيخ محمد صديق المنشاوي، الصوت الباكي وأحد رواد دولة تلاوة القرآن الكريم

المزيد
الجريدة الرسمية