الثقافة تدعم الموهوبين وتُعزز قيم المواطنة في "صيد البشر" بقصر الأمير طاز

يقدم مركز إبداع قصر الأمير طاز -بحي الخليفة- نتاج ورشة إعداد الممثل "صيد البشر"، مسرحية من إخراج محمود السيد، وتأليف حمدي عطية، موسيقى وألحان الدكتور بلال الشيخ، وذلك في إطار دعم قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة المعماري حمدي السطوحي للموهوبين، وحرصها على تنمية المهارات ونشر الوعي وتعزيز قيم المواطنة والانتماء للهوية المصرية.

وتُقَدم المسرحية على مدار ثلاث أيام “الثلاثاء، الأربعاء والخميس 21، 22، 23 يناير” في السابعة مساء، على أن يكون الدخول مجانًا.

مسرحية صيد البشر

مسرحية "صيد البشر" دراما إنسانية تحاكي الهوية والانتماء للأرض والوطن.

ويقول مخرج العرض محمود السيد، أن إختيار موضوع المسرحية كعمل تطبيقي لورشة إعداد الممثل، ومن وحي تجارب الشباب ومعاناتهم، أردنا من خلال مسرحية "صيد البشر" التحذير من "مخاطر الهجرة غير الشرعية"، وذلك من خلال مجموعة مونولوجات داخل إطار عام هو المركب الذي يحمل على متنه الحكاية الكبرى.

وتَهدف المسرحية إلى تعزيز الهوية والإنتماء وتسليط الضوء إلى المخاطر التي تواجه الشباب وحتمية التعامل مع تلك المشكلات عِوضًا عن اللجوء إلى الهروب.

المخرج محمد السيد

تخرج محمود السيد من كلية الآداب - قسم المسرح، وهو عضو نقابة المهن التمثيلية شعبة التمثيل والإخراج.. شارك في العديد من الفعاليات الفنية في جميع محافظات مصر بالإضافة إلي المشاركة في العديد من المهرجانات والفعاليات الفنية الدولية.

السيناريست حمدي عطية

وعن السيناريست والمؤلف حمدي عطية فقد تخرج من كلية الآداب -جامعة عين شمس، حاصل على دبلوم الدراسات العليا -قسم الدراما والنقد المسرحي- عضو نقابة المهن السينمائية، له العديد من الكتابات الفنية.

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