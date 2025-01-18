"ميلاد المسيح رسالة سلام ومحبة للإنسانية" بقصر الأمير طاز غدًا

يستضيف قصر الأمير طاز بالخليفة التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية بالتعاون مع لجنة الشباب المركزية ببيت العائلة المصرية، ندوة ثقافية بعنوان "ميلاد المسيح.. رسالة للسلام والمحبة للإنسانية"، وذلك في تمام السادسة مساء غدًا الأحد الموافق 19 يناير.

وتأتي الندوة في إطار جهود تعزيز قيم التسامح والتعايش المشترك بين أبناء الوطن، بمشاركة نخبة من العلماء والمفكرين، يشارك في تقديم الندوة: فضيلة الشيخ أحمد تركي، أحد علماء الأزهر الشريف ومدير عام التدريب السابق بوزارة الأوقاف، الأستاذة الدكتورة هدى زكريا أستاذة علم الاجتماع السياسي بجامعة الزقازيق، الأستاذ الدكتور طارق منصور الكاتب والمؤرخ وأستاذ التاريخ بجامعة عين شمس، القس أرميا مكرم، مقرر مساعد لجنة الشباب المركزية ببيت العائلة المصرية.

وتدير الندوة الناقدة الدكتورة ناهد عبد الحميد عضو لجنة الشباب المركزية ببيت العائلة المصرية، فيما تتولى الدكتورة أميرة جمال، عضوة اللجنة، التنسيق العام للفعالية.

وتسلط الندوة الضوء على الرسائل الإنسانية السامية التي يحملها ميلاد السيد المسيح، كرسالة للسلام والمحبة التي تجمع بين مختلف أطياف المجتمع، ما يجعلها فرصة مثالية للحوار الثقافي وتأكيد القيم المشتركة.

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