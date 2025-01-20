وزير البترول: خطة للاستفادة من ميناء الحمراء لتعزيز تداول وتجارة الطاقة

أكد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية أن العمل جار علي تعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز لميناء الحمراء البترولي وبنيته التحتية القوية تجسيدًا لرؤية تعزيز دور مصر كمركز إقليمي لتداول وتجارة الطاقة.

جاء ذلك خلال الجمعية العامة لشركة بترول الصحراء الغربية "ويبكو" لمناقشة الموازنة التخطيطية للعام المالى 2025/2026 بحضور المهندس صلاح عبد الكريم رئيس هيئة البترول ونوابه والمهندس علاء البطل وكيل أول الوزارة للبيئة والسلامة والصحة المهنية وكفاءة الطاقة والمناخ والمهندس إيهاب رجائى وكيل أول الوزارة للإنتاج والدكتور سمير رسلان وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والمهندس معتز عاطف وكيل الوزارة للمكتب الفنى ومكتب الوزير والمتحدث الرسمى.

وأضاف بدوى أن الميناء بموقعه الفريد وتسهيلاته المتميزة يمكن أن يكون بوابة إستراتيجية للمنتجات البترولية لقارة أوروبا والعالم.

رئيس ويبكو يستعرض أهم مؤشرات الأداء خلال النصف الأول من العام الجاري لشركة ويبكو

واستعرض المهندس إبراهيم مسعود رئيس شركة ويبكو أهم مؤشرات الأداء خلال النصف الأول من العام المالى الجارى ومستهدفات الموازنة التخطيطية للعام المالى القادم، حيث أشار إلى أن الشركة تبذل قصارى الجهود للإسراع في تنفيذ خطط مشروعات التوسعات بميناء الحمراء ونتيجة للمشروعات التي تم دخولها للخدمة حديثًا بالإضافة الى مشروعات التوسعات الجاري تنفيذها فقد تمكنت الشركة من زيادة أنشطتها حيث تم توقيع اتفاقية لتداول الزيت الخام مع شركة ميدور بهدف إمداد مصفاة التكرير التابعة لشركة ميدور باحتياجاتها من الزيت الخام الذي يتم استقباله من الناقلات بتسهيلات ميناء الحمراء البترولي ومن ثم تدفعيه مباشرة إلى مصفاة التكرير.

وأشار إلى خطط تداول الزيت الخام خلال العام المالي القادم حيث من المتوقع استقبال وتداول كمية قدرها 80 مليون برميل من الزيت الخام بتسهيلات ميناء الحمراء، وشحن كمية قدرها 31 مليون برميل عن طريق التسهيلات البحرية وإمداد معامل تكرير البترول بكمية قدرها 65 مليون برميل.

وفيما يخص أهم المشروعات المخططة والجاري تنفيذها، والتي تقوم بتنفيذ أعمالها المتكاملة شركة بتروجت، أشار إلى موقف أعمال منطقة التوسعات الشمالية والتي تشمل إنشاء 4 مستودعات لتخزين وتداول الزيت الخام بسعة 630 ألف برميل لكل مستودع بهدف الوصول بالسعة الإجمالية لميناء الحمراء نحو 3ر5 مليون برميل، حيث تخطت نسب التنفيذ الفعلية 50%، ويجرى العمل على دخول تلك المستودعات للخدمة في أقرب وقت، أما بخصوص أعمال منطقة التوسعات الجنوبية، فيتم العمل بها علي مرحلتين، ويشمل مجال أعمال المرحلة الأولي إنشاء مستودعين لتخزين وتداول الديزل بسعة 20 ألف طن لكل مستودع، ومحطة توزيع الكهرباء ومحطة مكافحة الحريق، ومنطقة تحميل سيارات توزيع الوقود، وتسهيلات الربط مع التوسعات الشمالية، كما تم البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع والتي تشمل إنشاء 3 مستودعات وقود البنزين بسعة 10 آلاف طن لكل مستودع، ومستودعين وقود النفاثات بسعة 20 ألف طن لكل مستودع وإضافة مستودع وقود الديزل سعة 20 ألف طن، بالإضافة لما يلزم من مرافق وتسهيلات، حيث يتم حاليًا العمل بالتوازي في جميع مكونات المرحلتين والتي تصل سعتها لنحو 130 ألف طن، ذلك في إطار المخطط العام للوصول لسعة نحو ٤٠٠ ألف طن لمنطقة تخزين وشحن المنتجات البترولية، الأمر الذي يخدم التنمية الاقتصادية والصناعية والعمرانية بمدينة العلمين الجديدة، كما يساعد في تقليل حركة مركبات نقل المنتجات البترولية علي الطريق الساحلي.

تطوير ميناء الحمراء والحفاظ علي أصوله



واستكمالًا لتطوير تسهيلات ميناء الحمراء والحفاظ على أصوله ؛ تم الانتهاء من أعمال الصيانة الشاملة للشمندورة البحرية حمولة 100 ألف طن وإعادة تركيبها واختبارها من خلال شركة PMS، حيث تعد تلك الأعمال خطوة هامة نحو جاهزية ميناء الحمراء لتداول المنتجات البترولية لأول مرة بالتوازي مع إنشاء خطوط الربط بين المنطقتين الشمالية والجنوبية وخط أنابيب المنتجات البترولية الواصل بشركة ميدور، مما سيؤدي لزيادة المردود الاقتصادى.

كما أوضح أن العام المالي القادم سيشهد التوسع فى مجال ترشيد الطاقة حيث سيتم البدء في إنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 1 ميجاوات بتوسعات المنطقة الجنوبية بالإضافة إلى المحطة الحالية بقدرة 500 كيلووات بميناء الحمراء البترولي، ويأتي هذا في إطار خطة الشركة نحو تقليل الاعتماد على الطاقة الكهربائية المنتجة من الشبكة القومية والمولدة من الوقود التقليدي ومن ثم خفض الانبعاثات الكربونية حفاظًا علي البيئة.

وفى مجال المسؤولية المجتمعية فقد تمت الإشارة إلى مشروع تطوير وتأهيل مدرسة سيدي عبد الرحمن الابتدائية بمحافظة مطروح بتكلفة تقديرية 6ر5 مليون جنيه متضمنًا تأهيل المدرسة للحصول على شهادة (EDGE) والتي تعد من أهم الشهادات الدولية لتصنيف المباني الخضراء بالإضافة الى تجهيز الشركة للحصول على شهادة الأيزو 26000 للمسئولية المجتمعية.

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