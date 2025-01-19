الأحد 19 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

النهوض بقطاعي الطيران والسياحة على جدول أعمال الشيوخ

مجلس الشيوخ، فيتو
مجلس الشيوخ، فيتو

تشهد الجلسات العامة لـ مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الأحد، وغدا الإثنين، عددا من الطلبات الموجهة إلى الحكومة، تتعلق بخطة دعم وتطوير قطاع الطيران، وتعزيز مكانة مصر في قطاع السياحة عالميًا.

مناقشة خطة تطوير المطارات المصرية

ويتضمن جدول أعمال مجلس الشيوخ، مناقشة طلب النائب محمود القط، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن إنشاء وتطوير المطارات المصرية وتعظيم الاستفادة من المجال الجوى المصرى.

خطة دعم الطيران العارض

كما يناقش الشيوخ طلب النائب محمد الصالحي، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن سبل دعم الطيران العارض وتعزيز كفاءة شركات الطيران والتوسع التكنولوجي بها.

 

ويتضمن جدول أعمال مجلس الشيوخ، مناقشة طلب النائبة راجية الفقى، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن السياسات والضوابط العلمية والقواعد الفنية والإدارية والدولية التي تتبعها وزارة السياحة والآثار في عمليات ترميم الآثار في مصر.

تعزيز مكانة مصر السياحية عالميًا وتحقيق التنافسية الدولية

ويناقش مجلس الشيوخ، طلب النائب جيفارا الجافي، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن آليات تعزيز مكانة مصر السياحية عالميًا وتحقيق التنافسية الدولية.

إحالة عدد من التقارير إلى الحكومة

كما يحيل مجلس الشيوخ، خلال الجلسات العامة الأسبوع المقبل عددا من تقارير اللجان إلى الحكومة، لتنفيذ ما ورد بها من توصيات. 

وتتضمن الإحالات تقريري لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة عن الاقتراحين برغبة المقدمين من النائب أحمد عبد الماجد الأحمر، بشأن توصيل الغاز الطبيعي لمدينة قنا الجديدة (شرق)، والنائب خالد العوني، بشأن إنشاء فرع مكتب تأمينات سيارات وذلك بمكتب التأمينات والمعاشات بمركز ومدينة دراو للتخفيف على المواطنين.

كما يحيل مجلس الشيوخ إلى الحكومة، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب مجدي سليم، بشأن توصيل الغاز الطبيعي إلى مدينة أسيوط الجديدة.

 

إتاحة كراسات شروط حجز مشروعات الإسكان إلكترونيا

 

ويحيل مجلس الشيوخ تقارير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراحات برغبات المقدمة من النائب حسانين أحمد توفيق بشأن إتاحة كراسات شروط حجز مشروعات الإسكان إلكترونيا.

كما يحيل مجلس الشيوخ، مقترح النائبة هند جوزيف، بشأن إنهاء التراخيص اللازمة بمجمع المدارس بمركز ومدينة القوصية، واقتراح النائب أبو النجا المحرزي، بشأن رصف مدخل قرية المحارزة أبو تشت محافظة قنا، والنائب رضا الشافعي، بشأن: فتح فرع للمجمعة العشرية بمحافظة الدقهلية.

وتضم الإحالات من مجلس الشيوخ، إلى الحكومة، اقتراح النائب حسين عبد المجيد خليفة، بشأن رصف طريق أسوان - الشيخ الشاذلي بمحافظة أسوان.

التوسع في إنشاء المراكز الجامعية للتطوير المهني

كما يحيل مجلس الشيوخ تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب علاء مصطفى بشأن: "التوسع في إنشاء المراكز الجامعية للتطوير المهني".

ويحيل الشيوخ تقرير لجنة الشباب والرياضة عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب رضا الشافعي، بشأن: تفعيل المادة ۱۹ من لائحة نظام الإعانات الاجتماعية للعاملين بوزارة الشباب والرياضة ومديرياتها وهيئة استاد القاهرة.

كما يحيل مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد عبد الماجد الأحمر، بشأن سرعة الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد بحمام السباحة الأولمبي بمركز شباب مدينة قنا.

وتتضمن الإحالات من مجلس الشيوخ إلى الحكومة تقرير لجنة الزراعة والري عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود عبد العليم منصور بشأن تغطية ترعة سبك الضحاك - مركز الباجور محافظة المنوفية.

التوسع في توطين صناعات الأعلاف 

ويحيل المجلس كذلك تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب  أحمد فوزي بشأن: "التوسع في توطين صناعات الأعلاف في مصر".

كما يحيل تقارير لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام عن الاقتراحات برغبات المقدمة من النائب عمرو عزت، بشأن تطوير قصر السكاكيني، النائب محمود القط، بشأن وضع مهرجان العالم علمين على أجندة الترويج السياحي في مصر، النائبة هيام، فاروق، بشأن "اعتماد تأمين صحي إلزامي على السائحين القادمين إلى مصر ليكون جزءًا من التأشيرة السياحية".

ويحيل مجلس الشيوخ كذلك اقتراح النائبة هيام فاروق، بشأن تطوير وتفعيل دور مكاتب السياحة الداخلية التابعة للهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الشيوخ الحكومة الطيران السياحة مجلس الشيوخ المطارات

مواد متعلقة

"الشيوخ" يناقش طلبات بشأن النهوض بقطاعي الطيران والسياحة الأسبوع المقبل

بعد رحيل جلال الهريدي، حصيلة وفيات نواب الشيوخ

زراعة الشيوخ تناقش تأثير التغيرات المناخية على قطاعي الزراعة والري

رفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ ومعاودة الانعقاد 19 يناير الجاري
ads

الأكثر قراءة

تكلفته جنيه ونصف، وزير التموين يكشف حقيقة رفع سعر رغيف الخبز في 2025

وزير التموين يكشف حقيقة تحريك أسعار السكر والسلع التموينية في 2025(فيديو)

الدوري الإسباني، برشلونة وخيتافي يكتفيان بالتعادل 1-1

تامر حسني يطير ويتألق بأغنية "يا بنت الإيه" في joy awards (فيديو)

وزير التموين: 2025 تشهد إضافة كل مستحقي الدعم وخروج غير المستحقين

دوري أبطال أفريقيا، بيراميدز يكتسح دجوليبا بسداسية نظيفة

خناقة المدرسة الدولية.. الألفاظ النابية للطالبات وتأخر تحرك "التعليم" يغضب المواطنين

قبل تحديد موعد الافتتاح، 7 فئات يدخلون المتحف المصري الكبير مجانا

منوعات

المزيد

الأحجار الكريمة إرث ثقافي يمتد لآلاف السنين (فيديو وصور)

ترامب يمنح تيك توك إعفاء من الحظر لمدة 90 يوما

إصابة 30 شخصًا بحادث مصعد تزلج في إسبانيا

استطلاع: أكثر من ربع الألمان تمارضوا للتغيب عن العمل

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر في السوق اليوم السبت 18-1-2025

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم السبت 18-1-2025

أسعار الزيت في الأسواق مساء اليوم السبت 18-1-2025

سعر القصدير اليوم السبت 18-1-2025 في البورصات العالمية

المزيد
ads

انفوجراف

7 قرارات حاسمة لمواجهة مخالفات أول أيام امتحانات الشهادة الإعدادية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 19 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 19 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

أسماء سورة غافر وفضائلها وما ورد بشأنها

المزيد
الجريدة الرسمية