الإثنين 20 يناير 2025
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خارج الحدود

افتتاح القنصلية التركية في حلب بعد 12 عاما من إغلاقها (فيديو)

القنصلية التركية
القنصلية التركية في حلب، فيتو

أعلنت الحكومة التركية، في بيان صادر عنها اليوم الإثنين، عن إعادة افتتاح قنصليتها العامة في محافظة حلب شمال غربي سوريا اليوم الإثنين، بعد انقطاع دام 12 عاما نتيجة للأحداث في سوريا.

وأظهر مقطع فيديو متداول مراسم افتتاح القنصلية العامة التركية في حلب وقيام عددا من الأشخاص برفع العلم التركي فوق المبنى.

وتمثل هذه الخطوة نقطة تحول في العلاقات التركية السورية وتأتي في سياق التطورات الإقليمية الأخيرة وجهود تحسين العلاقات الثنائية بين البلدين.

 

نقطة تحول في العلاقات التركية السورية 

ويأتي افتتاح القنصلية التركية في حلب بعد أكثر من شهر من افتتاح السفارة التركية في العاصمة السورية دمشق، عقب سقوط نظام الأسد.

وكانت سفارة تركيا في دمشق بدأت عملها رسميا اعتبارا من 14-12-2024 وتم رفع العلم التركي على السفارة بعد 12 عاما على إغلاقها، وباشر القائم بالأعمال التركي برهان كور أوغلو أعماله رسميا من داخل مبنى السفارة.

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سوريا حلب القنصلية التركية في حلب العلاقات التركية السورية دمشق

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