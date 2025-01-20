وكيل نقابة المهندسين بالإسكندرية يبحث سبل تطوير منظومة التدريب

عقد الدكتور محمد هشام سعودي، وكيل نقابة المهندسين بالاسكندرية ورئيس لجنة التدريب بنقابة المهندسين المصرية، اجتماعًا مع رؤساء لجان التدريب بالنقابات الفرعية بحضور المهندس أسامة حسن مقرر لجنة التدريب بالنقابة العامة وذلك لمناقشة سبل تطوير منظومة التدريب على مستوى النقابات الفرعية.

حيث أكد الدكتور هشام سعودى الدور المحوري الذي تقوم به النقابة، مشددًا على ضرورة تحقيق تطلعات المهندسين وتعزيز مكانة.

وأشار إلى أهمية التعاون بين النقابة العامة والنقابات الفرعية لتحقيق أهداف مشتركة تسهم في رفع مستوى التدريب لمواكبة المتغيرات الحديثة في سوق العمل.

وأوضح أن النقابة بحاجة إلى وضع آليات للتكامل بين النقابات العامة والفرعية لتعزيز منظومة التدريب وتنفيذ خطط متكاملة لدعم المهندسين.

وأكد "سعودي" علي ضرورة تعزيز التعاون والتكامل لبناء جسور التواصل بين النقابات الفرعية والنقابة العامة لتحقيق أقصى استفادة من الموارد والإمكانات المتوفرة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة تربط جميع النقابات لاستعراض نقاط القوة والعمل على تطويرها..

واستعرض المهندس محمد السعدي رئيس لجنة العلوم الهندسية والتدريب جهود النقابة الفرعية بالإسكندرية في مجال التدريب،

وأشار إلى تدريب 6147 متدربًا خلال عام 2024 تقديم 1500 منحة مجانية ضمن ملتقى سوق العمل الهندسي الثالث والتركيز على توفير برامج تدريبية متخصصة تتماشى مع متطلبات سوق العمل المتغيرة، بما في ذلك مجالات التقنية الحديثة والمجالات الفنية الاكثر طلبًا بالسوق، العلوم الإدارية، اللغات، وغيرها.

وأضاف، أنه يتم تطوير قاعات التدريب وتجهيزها بأحدث الوسائل التكنولوجية، إضافةً إلى وجود خطط او السعي تقديم 15 ندوة علمية مجانية خلال اجازة نصف العام من 2025 تقديم منح تدريبية بأسعار مخفضة لدعم المهندسين حديثي التخرج ومساعدتهم على دخول سوق العمل

أوصى الاجتماع باعتماد مراكز التدريب بشكل سنوي وفق معايير وضوابط محددة لضمان الجودة وضع ختم اعتماد النقابة للبرامج التدريبية وفق شروط تشمل خبرات المدربين وعدد ساعات التدريب تسجيل حقوق ملكية شعار النقابة العامة والنقابات الفرعية لحمايته من الاستخدام غير المصرح به تطوير بروتوكولات التعاون مع النقابات الفرعية وتحويلها إلى عقود ملزمة لضمان الالتزام والعمل على تدريب طلاب السنوات النهائية في الجامعات واعتماد البرامج المقدمة لهم اقتراح إنشاء مركز تدريب متخصص وشامل لتلبية احتياجات المهندسين.

اختُتم الاجتماع بتأكيد أهمية متابعة تنفيذ التوصيات وتعزيز التعاون لتحقيق نقلة نوعية في منظومة التدريب بما يليق بمكانة نقابة المهندسين.

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