قنوات الكأس تعلن إذاعة مباراة الأهلي بالبطولة العربية للطائرة

قررت قنوات الكأس القطرية نقل مباراة الفريق الأول للكرة الطائرة بالنادي الأهلي، والتي من المقرر أن تقام اليوم في البطولة العربية التي تقام بقطر، وذلك على القناة الثالثة المفتوحة.

ويلتقي الفريق الأول للكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي اليوم الإثنين مع الشرطة القطري، في المباراة التي تجمع بين الفريقين ضمن الجولة الثالثة للمجموعة الثالثة من البطولة العربية للأندية المقامة في قطر.

تقام المباراة على صالة نادي قطر وتنطلق في الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة، ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز من أجل حسم صدارة المجموعة، بعدما حسم تأهله لربع النهائي عقب فوزه على أربيل العراقي.

ونجح الأهلي في الفوز على أربيل بنتيجة 3 - 1، وذلك بعد فوزه في الجولة الأولى على دار كليب البحريني بنتيجة 3 - 0، ليحصد 6 نقاط.

وتضم بعثة رجال الطائرة في قطر 14 لاعبًا هم كل من حسام يوسف وعبد الحليم عبو ومحمد رمضان ويوندر جارسيا ومحمد عسران وعبد الرحمن الحسيني وإسلام عبد السميع وأحمد عزب وأندريا سانتانجيلو وسيف عابد ومصطفى جابر وزياد أسامة وعبد الرحمن سعودي ومحمد عثمان.

ويضم الجهاز الفني كلا من فيرناندو مونوز مديرًا فنيًا، ومحمد السيد عبد الفتاح مدربًا عامًا، ومحمد الحسيني مدربًا مساعدًا، وعبد اللطيف عثمان مدير الفريق، وإيهاب فخر الدين طبيب الفريق، وإسلام محمدي إخصائي العلاج الطبيعي، وروسبر كامبوس محلل الأداء، وأسامة طعيمة إخصائي التأهيل البدني.

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