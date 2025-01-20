الإثنين 20 يناير 2025
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حوادث

مقابل 70 ألف جنيه، تصالح مطرب شعبي مع أسرة طفل دهسه في إمبابة

محاكمة المتهم، فيتو
محاكمة المتهم، فيتو

 تقدم والد طفل أصيب في حادث دهس على يد مطرب شعبي بإمبابة بما يثبت إتمام التصالح مع المطرب في القضية، وأقر بالتنازل عن الدعوى المدنية أمام هيئة محكمة جنح إمبابة، مقابل 70 ألف جنيه، تم الاتفاق عليها من قبل الطرفين.

وتغيب مطرب شعبي “ع” عن أولى جلسات محاكمته أمام جنح إمبابة، في قضية دهس طفل بإمبابة محدثًا إصابته بكسور وكدمات بالجسد، لعدم وجوب حضوره الجلسة. 

وأحالت النيابة العامة بالجيزة، المطرب الشعبي المتهم في واقعة دهس طفل بمنطقة إمبابة إلى المحكمة المختصة.

 

القبض على مطرب شعبى 

 وكانت أجهزة الأمن بالجيزة قد تلقت إخطارًا يفيد بوقوع حادث مرورى، وقيام قائد سيارة بدهس طفل بمنطقة إمبابة، وتم ضبط قائد السيارة وتبين بأنه مطرب شعبى، وتم نقل الطفل إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

وبالعرض على جهات التحقيق أمرت، بعرض مطرب شعبي على الطب الشرعي بعد دهسه طفل بإمبابة لبيان تعاطي المخدرات من عدمه، والاستعلام عن الحالة الصحية للمصاب، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

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جنح إمبابة إمبابة النيابة العامة بالجيزة الطب الشرعي
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