الإثنين 20 يناير 2025
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اقتصاد

كم سجل سعر الأرز بالأسواق اليوم الإثنين ؟

سعر الارز، فيتو
سعر الارز، فيتو

تشهد الفترة الحالية  زيادة  الطلب بشكل ملحوظ على الأرز من قبل السلاسل التجارية، ومحلات التجزئة، والمؤسسات الخيرية  وذلك استعدادا لشهر رمضان،  هذا فى الوقت الذى  تدرس الدولة خلال الفترة الحالية استيراد الأرز من الخارج استعدادا لموسم رمضان  حرصا على توافر كافة السلع أمام المواطن لسد احتياجاته.

 

  أسعار الأرز اليوم الإثنين 

وتختلف اسعار الأرز المعبأ حسب كل شركة 

 

 وترصد فيتو أسعار بعض الشركات المنتجة لسلعة الارز كالتالى: 

ارز مصري كم  “الضحى ” 1 كجم  39.95 جنيها 
ارز ابيض  كم “الساعة” 1 كجم  38 جنيها 
سعر كم ارز ابيض " ريحانة - 1 كجم ‏40 جنيها

 

سعر الارز اليوم
سعر الارز اليوم

 اسعار الارز اليوم 

سعر طن الأرز الشعير الرفيع 16800-17700 جنيها للطن 

 سعر  طن الشعير العريض قيمة 17500-17700 جنيه للطن

 تراوح سعر الأرز الأبيض الرفيع قيمة 25-26 ألف جنيه للطن

تراوح الأرز الأبيض العريض بين 27-29 ألف جنيه للطن.

استقرار الأسعار خلال شهر رمضان


 وطبقا لتصريحات  رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، فإن هناك توقعات باستقرار الأسعار خلال شهر رمضان، خاصة مع لجوء الدولة للاستيراد من دولة مثل الهند، وهي معروفة بجودة محاصيلها، وهو ما سيؤدي لحدوث حالة من توافر المحصول مقارنة بمعدل الطلب وبالتالي تنخفض الأسعار.

اسعار الأرز اليوم
 تراوح سعر طن الأرز الشعير الرفيع بين 16800-17700 جنيه، بينما تراوح سعر الشعير العريض   بين 17500-17700 جنيه للطن، فيما تراوح سعر الأرز الأبيض الرفيع بين 25-26 ألف جنيه للطن، وتراوح سعر الأرز الأبيض العريض بين 27-29 ألف جنيه للطن.

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