عرض فيلم My Lovely angel بمركز الثقافة السينمائية الأربعاء المقبل

يقيم مركز الثقافة السينمائية، والتابع للمركز القومي للسينما، في تمام السادسة من مساء يوم الأربعاء الموافق 22 يناير الجاري، أمسية سينمائية يعرض خلالها الفيلم الكوري My Lovely angel، وهو أحد الأفلام الاجتماعية التي تهتم بالعلاقات الإنسانية وينتمي إلى نوعية الأفلام الروائية الطويلة.

فيلم My Lovely angel

فيلم My Lovely angel إنتاج 2021 وتدور أحداثه فى إطار درامى حول تجربة غيرت حياة أحد الأشخاص حيث أنه رجل عاش وحيدًا طوال حياته، ثم فجأة يشاركه العيش طفلة تعاني من إعاقة سمعية وبصرية.

ويغير كل منهما حياة الآخر ويحاول إيجاد طريقة للتواصل مع الطفلة بعد فقد أمها. الفيلم روائي طويل فئة الجمهور العام.

الفيلم من تأليف وإخراج سونغ مو كونتشانح وون لي، وبطولة جين جوو وجونج سيو يون وجانج هاي جين وكيم جونج جوو.

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