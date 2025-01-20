الإثنين 20 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

أشعة جديدة لـ ناصر ماهر لحسم موعد عودته لتدريبات الزمالك

ناصر ماهر
ناصر ماهر

يخضع ناصر ماهر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خلال الساعات القليلة المقبلة لأشعة جديدة للاطمئنان على حالته وإصابته التي تعرض لها في العضلة الخلفية ولتحديد موعد عودته للمشاركة في التدريبات.

وحصل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اليوم على راحة من تدريبات الفريق بعد الفوز أمس على إنيمبا النيجيري.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس قرر منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم  الاثنين بعد خوض مباراة إنيمبا النيجيري اليوم في بطولة كأس الكونفدرالية. 

ويستأنف الفريق تدريباته غدا الثلاثاء على ملعب النادي بشكل طبيعي استعدادًا لمواجهة مودرن سبورت، المقرر لها يوم الخميس المقبل في الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز.

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على نظيره إنيمبا النيجيري بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليرفع الأبيض رصيده إلى 14 نقطة يحتل بهم صدارة المجموعة.

وأسدل الستار أمس الأحد على دور المجموعات بالبطولة الكونفدرالية بختام مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية 2024-2025.

وضمنت ثمانية فرق التأهل إلى دور ربع نهائي البطولة الكونفدرالية من بينهم خمسة أندية عربية منهم فريقان من مصر وفريقان من الجزائر على رأسهم؛ نادي الزمالك حامل اللقب، إلى جانب شباب قسنطينة الجزائري ونهضة بركان المغربي، واتحاد العاصمة الجزائري، والمصري البورسعيدي. 

الفرق المتأهلة إلى ربع نهائي الكونفدرالية

1- سيمبا التنزاني (متصدر المجموعة الأولى).

2- شباب قسنطينة الجزائري (وصيف المجموعة الأولى).

3- نهضة بركان المغربي (متصدر المجموعة الثانية).

4- ستيلينبوش الجنوب إفريقي (وصيف المجموعة الثانية).

5- اتحاد العاصمة الجزائري (متصدر المجموعة الثالثة).

6- أسيك ميموزا الإيفواري (وصيف المجموعة الثالثة).

7- الزمالك (متصدر المجموعة الرابعة).

8- المصري البورسعيدي (وصيف المجموعة الرابعة)


ترتيب مجموعة الزمالك بالكونفدرالية

 

1- الزمالك: 11 نقاط.

2- المصري:  9 نقاط.

3- إنيمبا النيجيري: 5 نقاط.

4- بلاك بولز الموزمبيقي: 4 نقاط.

 

وكان الصفاقسي التونسي قد ودع البطولة في مفاجأة كبرى بعد أن تذيل الترتيب بدون نقاط، بينما حسم شباب قسنطينة الجزائري تأهله بجمعه 12 نقطة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الزمالك الزمالك اليوم السويسري كريستيان جروس الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك بنادي الزمالك ب بالبطولة الكونفدرالية ناصر ماهر

مواد متعلقة

الزمالك راحة من التدريبات اليوم ويبدأ غدا استعداداته لمباراة مودرن سبورت

موقف الزمالك والمصري، ترتيب مجموعات الكونفدرالية 2025 بعد الجولة الأخيرة
ads

الأكثر قراءة

خطوات تفعيل مكالمات الواي فاي بهواتف أندرويد

لو شاطر حلها، جمع "ساع" تحير طلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة

طلاب الشهادة الإعدادية بالشرقية: امتحان الإنجليزي سهل

طريقة تفعيل خدمة مكالمات الواي فاي بهواتف آيفون

تداول امتحان الجبر للشهادة الإعدادية على جروبات تيليجرام وواتس آب بأسيوط، والتعليم تحقق

بداية برنامج عجائب وغرائب، ساويرس يكشف ملامح فترة حكم ترامب لأمريكا

ليفربول يبعد بالصدارة، ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة تشيلسي ضد وولفرهامبتون

كولر يشيد بموهبتي الأهلي بعد تصعيدهما للفريق الأول

منوعات

المزيد

توقعات الأبراج اليوم الإثنين 20 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

علماء روس ينجحون بعملية زرع حالب معدل وراثيا في خنزير

العثور على 24 جثة في مقبرة جماعية بالمكسيك

كانت مخبأة داخل ألعاب أطفال، إتلاف 100 مليون حبة كبتاجون في سوريا (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر السكر بالأسواق اليوم الإثنين 20-1-2025

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأحد 19-1-2025

كم يبلغ سعر الأرز بالسوق المحلية اليوم الأحد 19/1/2025 ؟

استقرار أسعار السكر اليوم الأحد في الأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

1.44 تريليون دولار زيادة في ثروة أغنى 500 ملياردير خلال 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تعرف على سبب نزول بعض آيات سورة التوبة

الشيخ محمد صديق المنشاوي، الصوت الباكي وأحد رواد دولة تلاوة القرآن الكريم

متى كان يرسل الله الرسل؟، الشعراوي يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية