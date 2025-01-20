الإثنين 20 يناير 2025
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حوادث

المعاينة الأولية تكشف سبب إصابة 5 أشخاص في حادث سير على الطريق الأوسطي

انقلاب ميكروباص
انقلاب ميكروباص

وكشفت المعاينة الأولية لحادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الأوسطي، تفاصيل الحادث.

وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق، مما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق ونتج عنه إصابة 5 أشخاص ونقلوا جميعهم إلى المستشفى.

إصابة 5  أشخاص في حادث سير

وكانت غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغا بوقوع حادث مروري أعلى الطريق الأوسطي، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث والخدمات المرورية وبصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث، وبصحبتهم سيارات إسعاف.

وبالفحص تبين انقلاب سيارة ميكروباص مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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