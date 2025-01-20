ليفربول يغرد، ترتيب دوري أبطال أوروبا قبل الجولة السابعة

دوري أبطال أوروبا، يتصدر ليفربول جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا قبل الجولة السابعة بالعلامة الكاملة بعد الفوز في 6 مواجهات.

وتعود منافسات دوري أبطال أوروبا من جديد غدا الثلاثاء وبعد غدا الأربعاء مواجهات قوية في الجولة السابعة وقبل الأخيرة من مرحلة الدوري.

ترتيب دوري أبطال أوروبا قبل الجولة السابعة

1- ليفربول - 18 نقطة

2- برشلونة - 15 نقطة

3- أرسنال - 13 نقطة

4- ليفركوزن - 13 نقطة

5- أستون فيلا - 13 نقطة

6- إنتر ميلان - 13 نقطة

7- بريست - 13 نقطة

8- ليل - 18 نقطة

9- بروسيا دورتموند - 12 نقطة

10- بايرن مينونخ - 12 نقطة

11- أتلتيكو مدريد - 12 نقطة

12- ميلان - 12 نقطة

13- أتالانتا - 11 نقطة

14- يوفنتوس - 11 نقطة

15- بنفيكا - 10 نقاط

16- موناكو - 10 نقاط

17- سبورتنج لشبونة - 10 نقاط

18- فينورد - 10 نقاط

19- كلوب بروج - 10 نقاط

20- ريال مدريد - 9 نقاط

21- سيلتك - 9 نقاط

22- مانشستر سيتي - 8 نقاط

23- بي اس في - 8 نقاط

24- دينامو زغرب - 8 نقاط

25 - باريس سان جيرمان - 7 نقاط

26- شتوتجارت - 7 نقاط

27- شاختار - 4 نقاط

28- سبارتا براج - 4 نقاط

29- شتورم جراتس - 3 نقاط

30- جيرونا - 3 نقاط

31- النجم الأحمر - 3 نقاط

32- ريد بول سالزبورج - 3 نقاط

33- بولونيا - نقطتان

34- ليبزيج - بدون نقاط

35- سلوفان براتيسلافا - بدون نقاط

36- يونج بويز - بدون نقاط

مواعيد الجولة السابعة لبطولة دوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 21 يناير 2025

موناكو ضد أستون فيلا: 20:45 السعودية، 19:45 مصر - ستاد لويس الثاني



أتالانتا ضد شتورم جراتس: 20:45 السعودية، 19:45 مصر - جيويس



أتلتيكو مدريد ضد باير ليفركوزن: 23:00 السعودية، 22:00 مصر - ملعب ميتروبوليتانو



بولونيا ضد بوروسيا دورتموند : 23:00 السعودية، 22:00 مصر - ملعب ريناتو دالارا



كلوب بروج ضد يوفنتوس: 23:00 السعودية، 22:00 مصر - ملعب جان بريدل



النجم الأحمر ضد أيندهوفن: 23:00 السعودية، 22:00 مصر - ملعب رايكو ميتيتش



ليفربول ضد ليل: 23:00 السعودية، 22:00 مصر - أنفيلد



سلوفان براتيسلافا ضد شتوتجارت: 23:00 السعودية، 22:00 مصر - تيهيلني بولي



بنفيكا ضد برشلونة: 23:00 السعودية، 22:00 مصر - دا لوز



الأربعاء 22 يناير 2025

شاختار ضد ستاد بريست : 20:45 السعودية، 19:45 مصر - ملعب شاختار



لايبزيج ضد سبورتنج لشبونة:20:45 السعودية، 19:45 مصر - ريد بول أرينا



ميلان ضد جيرونا الأربعاء: 23:00 السعودية، 22:00 مصر - سان سيرو



سبارتا براج ضد إنتر ميلان: 23:00 السعودية، 22:00 مصر - إي بيت أرينا



آرسنال ضد دينامو زغرب: 23:00 السعودية، 22:00 مصر - الإمارات



سيلتيك ضد يونج بويز: 23:00 السعودية، 22:00 مصر - سيلتيك بارك



فينورد ضد بايرن ميونخ: 23:00 السعودية، 22:00 مصر - دي كويب



باريس سان جيرمان ضد مانشستر سيتي: 23:00 السعودية، 22:00 مصر - حديقة الأمراء



ريال مدريد ضد ريد بول سالزبورج: 23:00 السعودية، 22:00 مصر - سانتياجو برنابيو

وتقام النسخة الحالية في دوري أبطال أوروبا بنظام جديد، حيث تم استبدال دور المجموعات بنظام الدوري، إذ يخوض كل فريق 8 مباريات، وتصعد أول 8 فرق إلى دور ثمن النهائي، في حين تخوض الفرق التي تحتل المراكز من التاسع إلى الـ24 ملحق التأهل لدور الـ16، على أن تصعد الفرق الثمانية الفائزة من الملحق إلى ثمن النهائي، وبعدها تستكمل المباريات بنظام الذهاب والإياب وصولا للنهائي من مباراة واحدة.

نظام دوري أبطال أوروبا الجديد

وتشهد تلك النسخة من بطولة دوري أبطال أوروبا، نظامًا جديدًا استحدثه الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا"، بمشاركة 36 فريقًا للمرة الأولي، بدلًا من 32 فريقًا، مقسمة إلى 4 تصنيفات.

ويشمل النظام الجديد، إقامة دورى بدلًا من المجموعات، بحيث يخوض كل فريق 8 مباريات، مقسمة إلى 4 مباريات على أرضه و4 خارج أرضه.

ويتأهل أصحاب المراكز من الأول للثامن مباشرة للدور الثاني، على أن يلعب أصحاب المراكز من 9 إلى 24 ملحقًا ذهابًا وإيابًا لتحديد 8 فرق تشارك بالدور الثاني.

وستودع باقي الفرق البطولة بشكل نهائي، ولن ينتقل أي فريق للدوري الأوروبي، مثل ما كان يحدث فى النظام القديم.

وكانت المكافآت المالية لبطولة دوري أبطال أوروبا ارتفعت لتصل إلى قرابة 2.5 مليار يورو (2.79 مليار دولار)، ويُمكن للمتوّج باللقب أن يحصل على أكثر من 86 مليون يورو كجائزة مالية فقط، من دون احتساب المكافآت التي تبلغ 700 ألف يورو عن كل نقطة تُحقق في مرحلة الدوري، أو الإيرادات من حقوق البث التليفزيوني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.