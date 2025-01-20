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أخبار مصر

وزير التعليم: التعامل بحزم مع أي واقعة تخالف قواعد المنظومة التعليمية داخل المدارس

محمد عبداللطيف وزير
محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم خلال الزيارة
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خناقة مدرسة التجمع، قام محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الإثنين، بزيارة مفاجئة للمدرسة الخاصة الدولية التي شهدت واقعة التعدي على طالبة؛ للوقوف على الإجراءات والآليات التي تم اتخاذها في المدرسة من أجل الحفاظ على بيئة تعليمية صحية وآمنة تضمن حقوق الطلاب وترسخ ثقافة الاحترام والقيم.

 

وزير التربية والتعليم في زيارة مفاجئة للمدرسة الخاصة الدولية التي شهدت واقعة التعدي على طالبة 

 ورافق الوزير، خلال الزيارة، الدكتور أحمد المحمدي مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة، وهشام جعفر مدير عام الإدارة العامة للتعليم الخاص.

 

الوزير محمد عبد اللطيف يشدد على ضرورة الالتزام بلائحة الانضباط المدرسي وتطبيقها على جميع الطلاب بحسم ودون استثناء

 وقد تفقد الوزير المدرسة لمتابعة انتظام المنظومة التعليمية بها، والتأكد من التزام الطلاب، مشددا على ضرورة الالتزام بلائحة الانضباط المدرسي وتطبيقها على جميع الطلاب بحسم ودون استثناء.

كما وجه الوزير محمد عبد اللطيف بحصر أعداد المعلمين والمشرفين وأفراد الأمن ومتابعة أدائهم، فضلا عن متابعة تواجد المشرفين وزيادة أعدادهم بكل دور والأماكن ذات الكثافة وفترات الراحة، وفى الملاعب وعند دخول وخروج الطلاب.

قرارات عاجلة من وزير التعليم في واقعة مدرسة التجمع (إنفوجراف)

خناقة مدرسة التجمع، قرارات عاجلة من وزير التعليم

وأشار الوزير محمد عبد اللطيف إلى أن وزارة التربية والتعليم ستتعامل بحزم وحسم مع أي واقعة تخالف قواعد المنظومة التعليمية داخل المدارس سواء الخاصة أو الحكومية، مضيفا أن الاجراءات التي اتخذتها الوزارة تستهدف تحقيق الانضباط الكامل داخل المدرسة بما يحافظ على الطلاب وسير العملية التعليمية.

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وزير التربية والتعليم خناقة مدرسة التجمع واقعة التعدي على طالبة لائحة الانضباط المدرسي

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