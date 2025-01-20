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رياضة

عمر مرموش في مانشستر سيتي اليوم لهذا السبب

عمر مرموش،فيتو
عمر مرموش،فيتو

يخضع المهاجم الدولي المصري عمر مرموش، للكشف الطبي بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي للإعلان عن التعاقد معه قادمًا من آينتراخت فرانكفورت الألماني في فترة الانتقالات الحالية.

موعد خضوع عمر مرموش للكشف الطبي في مانشستر سيتي 

وقالت شبكة سكاي سبورتس الإنجليزية: إن عمر مرموش يخضع للكشف الطبي اليوم الإثنين 20 يناير، قبل إتمام التعاقد رسميًا مع اللاعب المصري مقابل 80 مليون يورو، على أن يتم الإعلان عن الصفقة غدا الثلاثاء أو الأربعاء على أقصى تقدير.

 

عمر مرموش لن يستطيع اللعب في مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا مع السيتي

ويتساءل جمهور مانشستر سيتي، والجمهور المصري بشكل عام عن موعد المباراة الأولى لمرموش بقميص فريقه الجديد.

مرموش لن يلعب مع السيتي قبل يوم السبت الموافق 25 يناير أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي.

 

وحسب لوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" فإن اللاعب لن يتمكن من استكمال مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا مع مانشستر سيتي.

وتنص اللوائح على فتح باب القيد أمام الأندية عقب انتهاء مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا، ليتسنى لكل فريق متأهل للأدوار الإقصائية تسجيل 3 لاعبين جدد فقط كحد أقصى في موعد أقصاه 6 فبراير 2025، على أن يظل عدد لاعبي الفريق في القائمة 25 لاعبًا.

وبالتالي لن يستطيع اللاعب المصري اللعب مع مانشستر سيتي فيما تبقى من مباريات بمرحلة الدوري لدوري أبطال أوروبا، على أن تتسنى له فرصة اللعب عند تسجيله حال تأهل الفريق إلى الأدوار الإقصائية.

موقف مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا 

ويمر مانشستر سيتي بوضع صعب في دوري أبطال أوروبا حيث يحتل المركز الثاني والعشرين برصيد 22 نقطة، قبل نهاية مرحلة الدوري بجولتين، مع الإشارة إلى أن أصحاب المراكز من الأول إلى الثامن يتأهلون مباشرة إلى دور الـ16، فيما تلعب الفرق التي تحتل المراكز من 9 إلى 24 ملحقًا لإكمال عقد المتأهلين لثمن النهائي.

 

 

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