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حوادث

بعد قليل، جلسة محاكمة 4 متهمين بقتل طبيب التجمع الخامس

محكمة،فيتو
محكمة،فيتو

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس بعد قليل جلسة محاكمة 4 متهمين بقتل الطبيب الثري بمنطقة التجمع الخامس لسرقته، بعد استدراجه لإقامة علاقة غير شرعية مع إحدى المتهمات.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن محمود فريد، وعضوية المستشارين باهر بهاء الدين صالح وخالد محمد حماد، وأمانة سر مجدي شكرى ووليد رشاد.

 

خطة المتهمين لقتل المجني عليه


وكشف أمر إحالة المتهمين، بدائرة قسم التجمع الخامس بمحافظة القاهرة، أن اثنين من المتهمين قتلتا المجني عليه عمدًا بغير سبق إصرار أو ترصد، بأن نسجتا له مخططًا محكمًا أعدتاه سلفًا مع المتهمين الأخيرين، ضامرتين الشر في نفسيهما لسلب مال ضحيتهما.
 

المتهمون ارتكبوا الجريمة بقصد السرقة
 

وأضاف أمر الإحالة أنه “وما إن انطلت عَلَيْهِ حيلتها حتى تجرد من ثيابه، فهمت في تكبيله فقاومها، فهرعت لتمكن الأولى من دلوف مسكنه، فعاونتها وأبرحتاه ضربا بأنحاء متفرقة من جسده حتى خارت قواه، فوثقتا يديه وقدميه، وكممتا فاه بأدوات أعددنا إياها سلفًا وهي قفزان ولاصق طبي وسلك كهربائي التقطتاه من مسرح الواقعة، لشل مقاومته والحول دون استغاثته، وقامتا بخنقه مُستخدمتين في ذلك أوشحة قاصدتين من ذلك إزهاق روحه، فأحدثتا به إصابته المبينة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات”.

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محكمة جنايات القاهرة قسم التجمع الخامس محافظة القاهرة

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