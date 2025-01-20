الإثنين 20 يناير 2025
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خارج الحدود

نقل رئيس كوريا الجنوبية إلى زنزانة انفرادية

الرئيس الكوري الجنوبي،
الرئيس الكوري الجنوبي، فيتو

 أعلنت السلطات في  كوريا الجنوبية عن نقل الرئيس المحتجز يون سوك يول إلى زنزانة انفرادية بالجناح العام لمركز احتجاز سيئول، بعد أن كان قيد الاعتقال خلال عطلة نهاية الأسبوع.

 
ونقل يون إلى زنزانة تبلغ مساحتها 12 مترا مربعا في مركز الاحتجاز في "إويوانج" جنوب العاصمة سيئول، أمس الأحد، بعد أن أصدرت محكمة منطقة سيئول الغربية مذكرة اعتقال رسمية بحقه، وفقا لما ذكره شين يونغ هيه، المفوض العام لخدمة الإصلاحيات الكورية.

وأوضح شين للمشرعين خلال جلسة للجنة التشريعية والقضائية بالجمعية الوطنية: "نقل يون من غرفة احتجاز المشتبه بهم إلى جناح الاحتجاز العام وتلقيت تقريرا بأنه قضى الليلة بشكل جيد".

 

 زنزانة الرؤساء السابقون

ووفقا لشين فإن زنزانة يون التي تتسع عادة لـ 5 أو 6 محتجزين، تشبه في حجمها الزنزانات التي احتجز فيها الرؤساء السابقون.

وقال المسؤول للمشرعين إن يون تعاون مع الإجراءات الرسمية لاحتجازه، مثل أخذ صورة شخصية له والخضوع للتفتيش البدني، مشيرا إلى أنه تم تخصيص ضابط إصلاحية شخصي لسلامته.

وأضاف المفوض العام لخدمة الإصلاحيات الكورية أن مكتبه يتعاون أيضا مع الشرطة وجهاز الأمن الرئاسي لضمان استتباب الأمن، وسط مخاوف من احتمال قيام أنصار يون باتخاذ "إجراءات متطرفة مثل محاولة إطلاق سراح الرئيس المحتجز".

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