الإثنين 20 يناير 2025
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ثقافة وفنون

تغيير اسم مسلسل روجينا الرمضاني

روجينا
روجينا

قرر القائمون على مسلسل الفنانة روجينا والمقرر أن تخوض به سباق رمضان القادم تغيير اسمه ليصبح “فنجان نابليون” بدلا من  “ حسبة عمري”.

 

وخلال أحداث العمل تلعب روجينا دور سيدة تعاني من الفقر في بداية حياتها، وتبدأ في العمل في عدد من المهن، إلى أن تصبح سيدة أعمال، وخلال هذه الرحلة تكتشف أحد الأسرار الذى يجعلها تغير تعاملها مع كل من حولها.

مسلسل  فنجان نابليون  يعرض في موسم رمضان 2025، بطولة روجينا وعمرو عبد الجليل وعلى الطيب ومحمود البزاوي ومحمد رضوان، وهو من تأليف محمود عزت وإخراج مي ممدوح.

 

 

 

 

 

مسلسل روجينا 2025

وقالت روجينا في وقت سابق إن مسلسلها سوف تدور أحداثه  في إطار درامي اجتماعي حول مشكلات الزوجات داخل المجتمع المصري والعربي، حيث ينتصر المسلسل للمرأة في بعض القضايا التي ترتبط بعلاقتها بالرجل.

وأضافت روجينا أنها تتوقع أن يتسبب المسلسل في حالة من الغضب بين الرجال، بالرغم من أنها تحاول قدر الإمكان إرضاء الجميع.

مسلسل سر إلهي 

جدير بالذكر أن الفنانة روجينا تعاونت في العامين السابقين مع المخرج رؤوف عبد العزيز من خلال مسلسل “سهر إلهي” و“ستهم”، والذي شارك في بطولته إياد نصار وإبراهيم السمان ومحمد عبد الحافظ وعدد من النجوم الشباب.

 

 

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