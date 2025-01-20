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حوادث

ماس كهربائي وراء حريق مخزن مواد غذائية بمصر القديمة

حريق مخزن مواد غذائية،
حريق مخزن مواد غذائية، فيتو

رجحت المعاينة الأولية لحريق اندلع داخل مخزن مواد غذائية بسوق الساحل بمنطقة أثر النبي بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، أن ماسا كهربائيا من أحد الوصلات الخاصة بالمخزن وراء نشوب الحريق.


وأضافت المعاينة، أن الحريق أسفر عن تفحم محتويات المخزن من المواد الغذائية.

ونجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة فى إخماد حريق نشب داخل مخزن مواد غذائية بسوق الساحل بمنطقة أثر النبي بدائرة قسم شرطة مصر القديمة.


تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، بلاغا من الأهالى يفيد بنشوب حريق داخل مخزن مواد غذائية بسوق الساحل بمنطقة أثر النبي بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بسيارات إطفاء لمكان الحريق لمحاولة إخماده.


وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع امتدادها، وتم عملية إخماد الحريق.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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