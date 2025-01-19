خناقة مدرسة التجمع، النيابة تتحفظ على 6 مقاطع مصورة

خناقة مدرسة التجمع، تحفظت نيابة القاهرة الجديدة، على ٦ مقاطع فيديو صورت من خلال هواتف بعض الطالبات خلال واقعة الاعتداء على طالبة التجمع وذلك لتفريغها وكشف ملابسات الحادث.

التقرير الطبي للمجني عليها

وكشف التقرير الطبى للمجنى عليها، والصادر عن القسم العلاجي لجراحة التكميل التفاصيل الكاملة لإصابة الطالبة وجاء كالتالي:

اسم المريض: كرمة أحمد

تاريخ الدخول: ٢٠٢٥/٠١/١٦، وتاريخ الخروج: ٢٠٢٥/٠١/١٧

التشخيص: شرخ بعظام الأنف وتم عمل الفحوصات اللازمة

وأوضح التقرير الطبى بأن الطالبة وصلت إلى المستشفى بادعاء تعرضها للاعتداء من آخرين، وبعد الكشف الطبى المبدئى الظاهرى وإجراء الأشعة اللازمة، تبين وجود كدمة فى الرأس وكسر في عظام الأنف، وخرجت الحالة من المستشفى بعد رفض تدخل جراحى لتثبيت كسر الأنف.

تحريات المباحث

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تفاصيل وملابسات مشاجرة بين طالبات داخل مدرسة دولية بمنطقة التجمع الخامس، أن الخلاف على الأولوية فى المرور من ممر المدرسة.

بلاغ ضد مدرسة دولية فى التجمع الخامس

كانت الأجهزة الأمنية مديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا من أسرة طالبة، يفيد بتعرض ابنتهم للضرب على يد زميلتيها مما أدى إلى إصابتها ونقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وانتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الواقعة، حيث بدأت في سماع أقوال الشهود وإجراء التحريات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي وجروبات المدارس فيديو لمشاجرة وتعدى طالبتين على طالبة أصغر منهم سنا وسبها بألفاظ نابية، ثم ضربها بقوة على رأسها ووجها حتى سالت الدماء منها.

فصل الطلاب المشاركين مشاركة سلبية

أصدر وزير التربية والتعليم عدة قرارات في واقعة الاعتداء على إحدى الطالبات بمدرسة خاصة دولية بمحافظة القاهرة

- وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري

- فصل الطلاب الذين قاموا بالاعتداء على الطالبة فصلًا نهائيًا وحرمانهم من التقديم في أي مدرسة إلا مع بداية العام الدراسي المقبل

- فصل الطلاب المشاركين مشاركة سلبية في واقعة التعدي فصلًا مؤقتًا لمدة أسبوعين

الأحد ١٩ يناير ٢٠٢٥

في ضوء توجيهات السيد/ محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بإرسال لجنة للتحقيق في واقعة التعدي على طالبة بمدرسة خاصة دولية بالقاهرة، واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المسئولين عنها، وبعد الاطلاع على تقرير اللجنة المشكلة، فقد وجه السيد الوزير محمد عبد اللطيف بالإجراءات التالية:

أولا: وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري.

ثانيا: فصل الطلاب الذين قاموا بالاعتداء على الطالبة فصلًا نهائيًا وحرمانهم من التقديم في أي مدرسة إلا مع بداية العام الدراسي المقبل.

ثالثا: فصل الطلاب المشاركين مشاركة سلبية في واقعة التعدي فصلًا مؤقتًا لمدة أسبوعين، وذلك لتشهيرهم بتصوير زملائهم ونشر المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي دون إذن منهم.

رابعًا: إحالة جميع المخالفات الخاصة بالإهمال في الإشراف والمتابعة للإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة لاتخاذ الإجراءات القانونية في ضوء ذلك وتكليفها بمتابعة تحقيقات النيابة العامة.

وصرح شادي زلطة المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة بأن السيد الوزير محمد عبد اللطيف أكد أن تعامل الوزارة مع مثل هذه الظواهر سيكون صارمًا ودون تهاون، وهناك آليات واضحة للتعامل مع أي تجاوزات من أجل الحفاظ على بيئة تعليمية صحية وآمنة تضمن حقوق جميع الطلاب وتؤسس لثقافة الاحترام والقيم إيجابية.

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