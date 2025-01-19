متاحف إيطالية تقدم خدمات رعاية الكلاب، ما القصة؟

بدأت المتاحف الإيطالية في تقديم خدمات رعاية الكلاب في محاولة لزيادة أعداد الزوار، انطلقت الخطة، التي بدأتها شركة لخدمات الكلاب في روما بأربعة مواقع ثقافية رئيسية، من بينها متحف آرا باسيس ومتحف MAXXI للفن المعاصر وقلعة سانت أنجلو، وفقا لما نشره موقع "artnews".

15 نقطة جذب سياحي في جميع أنحاء إيطاليا

ستقوم الخدمة، التي يمكن حجزها عبر الإنترنت، بجولة في 15 نقطة جذب سياحي في جميع أنحاء إيطاليا ليوم واحد كل شهر حتى أبريل 2026.

سيتمكن أصحاب الكلاب من ترك حيواناتهم الأليفة مع مرافقين مدربين عند مداخل المتاحف المختارة، سيتم بعد ذلك اصطحاب الكلاب في نزهة وإطعامها بينما يتجول أصحابها بحرية داخل كل مؤسسة.

ثلث العائلات الإيطالية لديها حيوانات أليفة

وكشف تقرير نشرته شركة أبحاث Eurispes عام 2024 أن ثلث العائلات الإيطالية لديها حيوانات أليفة، وأن ما يقرب من 50 % من هذه الحيوانات الأليفة هي كلاب.

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