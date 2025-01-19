الإثنين 20 يناير 2025
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أخبار مصر

مدرسة التجمع تحت الإشراف، ماذا يعني القرار للطلبة وأولياء الأمور؟

واقعة التعدي على
واقعة التعدي على طالبة بإحدى المدارس الخاصة

خناقة مدرسة التجمع، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وضع المدرسة الدولية بالقاهرة صاحبة واقعة فيديو اعتداء 3 طالبات على زميلتهن تحت الإشراف المالي والإداري.

وبدأ عدد كبير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة في التساؤلات حول معني وضع المدرسة الدولية بالقاهرة صاحبة واقعة فيديو اعتداء 3 طالبات على زميلتهن تحت الإشراف المالي والإداري.

واقعة الاعتداء على إحدى الطالبات بمدرسة خاصة دولية بمحافظة القاهرة

ومن جانبه كشف مصدر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن ذلك يعني أن المدرسة ستكون تحت تصرف الوزارة في كافة قراراتها وإدارتها، وأنه سيتم إدارتها بالكامل من قبل إدارة التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم من حيث اتخاذ كافة القرارات والشؤون الإدارية والمالية بالمدرسة، وكذلك تلقي المصروفات المدرسية الخاصة بها من الطلاب.

واتخذت وزارة التربية والتعليم عددا من الإجراءات بشأن واقعة الاعتداء على إحدى الطالبات بمدرسة خاصة دولية بمحافظة القاهرة، وذلك بعد الاطلاع على تقرير اللجنة المشكلة، وفي ضوء توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بإرسال لجنة للتحقيق في الواقعة، واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المسئولين عنها.

وزير التربية والتعليم يصدر عدة قرارات في واقعة الاعتداء على إحدى الطالبات بمدرسة خاصة دولية بمحافظة القاهرة

 وقالت الوزارة في بيان لها، إنه وبعد الاطلاع على تقرير اللجنة المشكلة، وجه الوزير محمد عبد اللطيف بالإجراءات التالية:

أولا: وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري.

ثانيا: فصل الطلاب الذين قاموا بالاعتداء على الطالبة فصلًا نهائيًا وحرمانهم من التقديم في أي مدرسة إلا مع بداية العام الدراسي المقبل.

فصل الطلاب الذين قاموا بالاعتداء على الطالبة فصلًا نهائيًا وحرمانهم من التقديم في أي مدرسة إلا مع بداية العام الدراسي المقبل

ثالثا: فصل الطلاب المشاركين مشاركة سلبية في واقعة التعدي فصلًا مؤقتًا لمدة أسبوعين، وذلك لتشهيرهم بتصوير زملائهم ونشر المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي دون إذن منهم.

رابعًا: إحالة جميع المخالفات الخاصة بالإهمال في الإشراف والمتابعة للإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة لاتخاذ الإجراءات القانونية في ضوء ذلك وتكليفها بمتابعة تحقيقات النيابة العامة.

وصرح شادي زلطة المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة بأن السيد الوزير محمد عبد اللطيف أكد أن تعامل الوزارة مع مثل هذه الظواهر سيكون صارمًا ودون تهاون، وهناك آليات واضحة للتعامل مع أي تجاوزات من أجل الحفاظ على بيئة تعليمية صحية وآمنة تضمن حقوق جميع الطلاب وتؤسس لثقافة الاحترام والقيم إيجابية.

 

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