الأحد 19 يناير 2025
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اقتصاد

بالخطوات، كيفية تفعيل خدمات مكالمات الواي فاي

مكالمات الواي فاي،
مكالمات الواي فاي، فيتو

يبحث الكثير من المستخدمين عبر الإنترنت فى مصر عن كيفية تشغيل خدمة الاتصال عبر الواي فاي WiFi Calling بعد الكشف عن تشغيلها رسميا غدا الاثنين، في مصر، وخلال السطور التالية نقدم كيفية تشغيل خدمة الاتصال عبر الواي فاي WiFi Calling.

 

كيفية تشغيل خدمة الاتصال عبر الواي فاي 

-خدمة مكالمات الواي فاي هى خدمة تقنية متطورة تتيح تحويل المكالمات الصوتية عبر شبكة الواي فاي ثم إعادة بثها إلى الشبكة المحمولة GSM، لإجراء المكالمة دون الحاجة إلى تطبيقات إضافية.

تفعيل الخدمة على هواتف آيفون:

-تأكد من أن الهاتف متصل بشبكة واي فاي الضغط فوق الإعدادات.

-الضغط  فوق Cellular، وتحديد Wi-Fi Calling.

-تحريك زر Wi-Fi Calling إلى اللون الأخضر ثم تحديد تمكين عندما تظهر النافذة المنبثقة.

 

أما بالنسبة لهواتف أندرويد:

-تأكد من أن الهاتف متصل بشبكة واي فاي الضغط فوق الإعدادات. 

-الضغط فوق الشبكات والإنترنت.

-تحديد شبكة الهاتف المحمول وتشغيل الاتصال عبر Wi-Fi. 

 

هذه الخدمة يتم استخدامها عالميا منذ سنوات ولا تتطلب أي اشتراكات إضافية من المستخدمين، حيث تحسب المكالمات بنفس تكلفة المكالمات الصوتية العادية وفق نظام الاشتراك الحالي للمستهلك، وتتوفر مكالمات الواي فاي في معظم الهواتف الذكية الحديثة، ويمكن تفعيلها من إعدادات الجهاز ومن المتوقع أن تسهم في حل مشكلات ضعف التغطية فى العديد من المناطق والتى يعاني منها بعض مستخدمى المحمول. 

يستطيع المستخدم من خلال شبكة إنترنت أرضي أن يستفيد من خدمة المكالمات، وتقوية الإشارة داخل المنازل، خاصة في الأماكن المزدحمة والمباني المرتفعة، كما يمكن اتصال الواى فاي من إجراء مكالمات هاتفية وإرسال رسائل نصية عبر اتصال إنترنت لاسلكي، بدلًا من استخدام الإنترنت من مشغل شبكة الهاتف. 

ولا يتطلب استخدام مكالمات الواي فاي أي خدمات إضافية أوخطط خاصة أو تطبيقات منفصلة، فهذه الخاصية مدمجة في معظم الأجهزة ولا تتطلب إجراء عمليات تسجيل دخول إضافية كما تطيل عمر البطارية حيث يمكن أن يؤدي البحث المستمر عن الشبكات الخلوية إلى استنفاد طاقة بطارية الهاتف. 

كما  لا يتطلب الاتصال عبر الواي فاي قدرًا كبيرًا من النطاق الترددي فعادةً ما تستخدم المكالمة الصوتية ما يقرب من 1 ميجابايت في الدقيقة وتستخدم مكالمة الفيديو ما بين 6-8 ميجابايت في الدقيقة. 

 

ضرورة الاتصال بشبكة الواي فاي 

يجب الوضع فى الحسبان أنه لا يتم تمكين اتصال الواي فاي تلقائيًا على الهاتف الذكي، ولكن  يتم من خلال التأكد من أن الهاتف متصل بشبكة الواي فاي، ثم اتباع الخطوات الخاصة بالتفعيل وفقا لموديل كل هاتف. 

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