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أخبار مصر

وزيرة التضامن لذوي الهمم: احلموا ووراكم حكومة هتنفذ لكم كل أحلامكم

مايا مرسي وزيرة التضامن
مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي , فيتو
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شاركت  الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في احتفالية حزب مستقبل وطن باليوم العالمي لذوي الهمم، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وقيادات الحزب، وعدد من الشخصيات العامة، وشملت الاحتفالية عروضا فنية للمبدعين من ذوي الإعاقة، وتكريم للأبطال الرياضيين.

وأبدت الدكتورة مايا مرسي سعادتها الشديدة بالتواجد في هذه الاحتفالية، قائلة: "إن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي "جبر" بخاطر مصر كلها، وهو الدرع والسيف والمدافع الأول عن المرأة المصرية وعن الأشخاص ذوي الإعاقة".

وأشادت الدكتورة مايا مرسي بعمل حزب مستقبل وطن، ووصوله لأعداد كبيرة من المستفيدين، ووصوله إلى مساحات واسعة على الأرض، وتقديمه الدعم للأسر الأولى بالرعاية والأشخاص من ذوي الإعاقة، مطالبة الحزب بزيادة تمثيل السيدات وذوي الإعاقة في الانتخابات البرلمانية القادمة.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي حديثها للأشخاص من ذوي  الإعاقة قائلة: “احلموا ووراكم حكومة هتنفذ لكم كل أحلامكم”.

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